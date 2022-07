Violencia e infidelidades: los rumores sobre la escandalosa separación de Lavezzi y su novia

El año pasado, precisamente en abril, Natalia Borges había dado por finalizada su relación con Ezequiel Lavezzi a través de varios posteos que difundió en sus historias de Instagram haciendo alusión a la violencia de género. "No más violencia contra las mujeres. Antes de admirar a una persona, asegúrate que esta persona se admirable", rezaba una de las publicaciones de la modelo brasileña, quien además había borrado todas las postales que compartía con el ex futbolista.

Cabe recordar que luego de separarse de Yanina Screpante, el Pocho Lavezzi había confirmado en abril del 2020 su romance con Borges, luego de que ambos quedaran varados en Saint Barth, la exclusiva isla caribeña, por la cuarentena. "Sí, es verdad, yo rompí'", había confesado Borges, tras aquellas escandalosas publicaciones y agregaba: "Todavía no me siento preparada para hablar de ello (por sus mensajes sobre violencia de género)".

De acuerdo con su postura, se trataba de una situación "muy delicada" y aclaraba: "Contaría mi historia solo para alertar a otras mujeres que pueden haber pasado por lo mismo que yo pasé. No tengo ninguna intención de arruinar la imagen del Pocho, yo no soy así. Gracias por contactarme, pero ahora no quiero hablar de esto. Estoy mal. Gracias por respetar eso. Sé que van a hablar, solo pido respeto. Es un tema delicado y cuando me sienta lista, voy a hablar".

Sin embargo, poco después el que rompió el silencio fue el propio Lavezzi, quien contradijo todo lo dicho por la modelo y destacó que seguían juntos. Pero finalmente, la pareja se habría separado definitivamente tras casi tres años de idas y vueltas debido a una supuesta infidelidad del ex futbolista de la selección Argentina. En detalle, el ex delantero habría engañado a la modelo de Rio Grande do Sul.

Y ella, harta de sus infidelidades, decidió terminar la relación, de acuerdo con la información dada por el periodista Lío Pecoraro en A la Barbarossa: "Ezequiel el Pocho Lavezzi y la modelo Natalia Borges están separados y es oficial después de tanto tiempo juntos. Se acuerdan de Pablo Cosentino, ex marido de Daniela Urzi, bueno el Pocho era muy amigo de Pablo. Una vez él vio unos mensajes que Natalia le mostró donde decía que Pablo se la quería levantar cuando aún estaban juntos".

La información dada por el periodista corresponde a varios meses atrás, cuando trascendió que la modelo había sido abordada por un íntimo amigo del ex futbolista, que sería el propio Consentino, el cual aparentemente habría intentado conquistarla por todos los medios posibles. De acuerdo con la información dada en su momento por Socios del espectáculo, Cosentino le preguntó a Natalia si seguía en pareja y si quería salir con él.

Cuando El Pocho se enteró de esta situación, le dijo "venite a tomar un café como amigos". Según habían detallado, todo se trató de una emboscada del ex futbolista para "golpear" a su "amigo". "Ahí lo surte en persona y lo caga a trompadas", habían señalado en Canal Trece. "Es un tema que puso nerviosa a mucha gente. Es una sucesión de hechos en los que Lavezzi está involucrado en grescas", agregaron.

En ese momento, Luli Fernández trajo al recuerdo las situaciones de violencia en las que fue involucrado el ex San Lorenzo. "La mismísima Natalia había contado que había una situación violenta con su pareja. También hubo algún episodio que había descripto Yanina Screpante, su ex pareja", sumó. Además, la panelista se había preguntado: "¿Cuál es el verdadero Pocho? ¿El divertido que le tiraba agua a (Alejandro) Sabella o este hombre pendenciero que agarra el celular, te cita y te da un par de cachetazos correctivos...? ¿Es verdad que se tuvo que escapar de EE.UU? ¿Es verdad que estuvo detenido en Ibiza por una situación complicada también?".

El primer caso -remarcaba en aquel momento- lo ubica en Nueva York. "Ella (por Natalia) puso un posteo desde Nueva York. Luego borró varias publicaciones que posteó en mayo del año pasado. 'No más violencia contra mujeres. Antes de admirar a una persona, asegúrate que esta persona sea admirable'. Esa había sido la publicación. En Estados Unidos no se jode. Lo que me cuentan es que ella formalizó la denuncia y que él se tendría que haber escapado de Nueva York para evitar ese problema". Luego relató otro episodio de violencia que tendría al Pocho como protagonista. "Me cuentan que en Ibiza las cosas ya habrían pasado a mayores", señaló meses atrás.

Y continuó: "Hay una pelea, no sabemos si tuvo que ver o no con Natalia, pero la realidad es que allí habría pasado una noche detenido. De esto nunca se habló, al Pocho se lo ha cuidado mucho. Son temas espinosos porque se habla de cuestiones de violencia y porque son personajes protegidos por el establishment, el mundo del deporte y los medios en muchos casos. Y porque son negadores seriales y que enseguida te amenazan con juicios, pero hay cosas que se saben y que algún día las vamos a contar". Lo cierto es que Pecoraro explicó que Borges decidió separarse de Lavezzi porque ya no lo "aguanta más". "No tolera sus infidelidades", advirtió.

En ese sentido, el panelista reveló: "Te digo más, tengo tres chats que no los voy a mostrar porque estaría mandando al frente a las mujeres a las que el Pocho le escribió". "Arrancamos con la separación del Pocho Lavezzi que otra vez está en una guerra sin cuartel con la modelo Natalia Borges. A mí me gustaría ser un poco más prudente que Lío: esto es un distanciamiento. Creo que puede haber una reconciliación, pero la realidad es que en este momento ella ya estaría en Brasil con uno de los dos perros que tiene con el Pocho, quien se quedó en Ibiza. Ella no lo dejó de seguir en las redes. Él tampoco a ella. Pero ella sí ha borrado algunas fotos con él de las últimas jornadas", sumaron en Socios del Espectáculo.

Si bien aclaró al aire que "en el transcurso habitual de la relación" el hijo del exjugador de fútbol "no ha sido nunca un conflicto", Luli Fernández detalló: "Me dicen que el desencadenante de esta gran crisis, que puede ser una separación definitiva como no, tuvo que ver con la llegada del hijo del Pocho a Ibiza. De hecho, hay una foto que sube el Pocho con su hijo y pone algo como 'ahora sí, equipo completo' y ella la comenta súper amorosa, pero parece ser que con el correr de los días algún conflicto se ha generado por la convivencia. Se habló de infidelidades pero a mí me dicen que eso no tiene nada que ver en esta oportunidad". "Hay que decir que el Pocho es el tipo más infiel del planeta", sentenciaron en el ciclo del Trece.