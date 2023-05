Violencia física y psicológica: los detalles de la denuncia de Callejón a su ex pareja

"Los últimos años de matrimonio, Diotto comenzó a maltratarme y recriminarme que todos nuestros bienes eran de su propiedad”, declaró María Fernanda Callejón ante la justicia luego de ejercer una denuncia por violencia de género contra su ex pareja Ricky Diotto. En su relato, la actriz reveló que el punto de quiebre en su relación fue a raíz de una agresión física.

En su denuncia, Callejón reveló que el año pasado mantuvo una fuerte discusión con Diotto, ya que el acusado le reclamó que todos los bienes económicos que ingresaban a la vivienda eran originados por él, sin tener en cuenta los más de 20 años de su carrera artística.

“El 5 de junio del 2022, mientras nuestra hija se encontraba en nuestra habitación, Diotto me llevó a la cocina y empezó a gritarme para que reconociera que él mantenía la casa y pagaba los gastos", relató Callejón en la denuncia que ejerció junto a su abogado Martín Francolino.

Por otra parte, Callejón reveló que la violencia verbal que recibió por parte de su ex pareja fue tan grave, que luego de esa discusión le mandó una foto a su abogada de confianza relatando el episodio. "Sus gritos eran tan fuertes que instintivamente, saqué mi celular y empecé a grabar para mandárselo a mi abogada. Cuando él advirtió que lo estaba grabando, su rostro se desfiguró de la ira. Me tomó fuerte de los brazos para tirarme luego contra la pared", afirmó.

No obstante, la actriz reveló que ese día no pudo quedarse dentro de su hogar por el terror que le generó la actitud de Diotto: "Tanto miedo tuve que salí a la calle en plena noche, me quedé llorando y temblando hasta que me vio una vecina del barrio, me llevó a su casa para tranquilizarme".

Según consta en la causa, la vecina que se acercó al lugar fue un pilar importante para que hoy Fernanda pudiese recurrir a la justicia, ya que la ayudó a "tomar conciencia de la situación de violencia que había vivido y que ponía en riesgo mi integridad física y psíquica".

Además, Callejón denunció que la violencia que Diotto ejerció sobre ella no fue únicamente en ese momento y de manera presencial, sino que también continuó por mensajes de texto: "Fueron varios mensajes agravantes en los que hacía exigencias de tipo patrimonial en relación a la futura división de bienes".

Por su parte, Francolino reveló en Socios del Espectáculo que en la causa constan audios de alta gravedad que Diotto le envió a Callejón durante su relación y actualmente. “Son irreproducibles. Un montón de improperios de este hombre a Fernanda. Insultos, maltratos, denigramiento… Poniendo a la mujer en una situación denigrante”.

Cabe recordar que en las últimas semanas Callejón reveló en una entrevista con Infobae que en el último tiempo de la relación se sentía “un mueble de la casa” y que las infidelidades de Diotto hacia ella fueron lo que menos le dolió. Hoy, con el diario del lunes, se pudo comprender que las amantes de su ex pareja no le dolieron tanto, ya que su situación con él era mucho peor.