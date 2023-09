Violencia, robos millonarios, "patadas en el culo" y "magia negra": la trama oculta de la interna familiar de los Nannis

No son la familia Adams, no son las reyertas de las casas de Game of Thrones, muy lejos están de ser la pueril familia Ingalls. No señores… ¡Es lo que queda de la familia de Gonzalo y Mariana Nannis! Los embrollos familiares no son de ahora, pero un nuevo relato del hermano de la ex esposa de Claudio Paul Caniggia volvió a abrir las heridas que permanecían ocultas desde hace tiempo. Tal como lo hizo aquella vez que decidió alejarse de su parentesco en el viejo continente: “La última fue en España cuando veía cosas que no me gustaban, no me gustaba la forma de vida de mi hermana, con quien se juntaba, somos distintos. Ella me contaba que hacía magia negra…”.

Herido, Gonzalo contaba por aquel entonces: “A mí me hacía el mal”. Y hubo otro episodio donde Mariana se fue al pasto: “Hace poco me enteré que una plata de mi vieja de una casa que vendió antes de morirse me la robó. Mi vieja la había cobrado a fines de 2011, se rompe la cadera a mediados de 2012. Por eso cuando mi vieja estuvo internada no me avisaron, para robarse la plata. Ella y mi otro hermano me robaron, junto con el puto abogado de mi vieja”.

Si bien no hay justificativo alguna para que Gonzalo ejerza violencia verbal contra su hermana… no es difícil empatizar con el hermano de Mariana que estuvo invitado al programa “Bien de Mañana” y cuando le preguntaron cuándo había sido la última vez que había hablado con la blonda, dio una información que dejó a todos en shock: “¡Hace unos meses. Estuve internado diez días, me hablaba por el tema de la casa. Casi la palmo”, empezó.

Fabián Doman, el periodista que tuvo cientos de demandas en el INADI por haber hecho comentarios discriminatorios contra dos personas de los pueblos originarios y que tuvo que salir a pedir disculpas, quiso saber más y Gonzalo no tuvo problema en ventilar todo: “Me agarró una obstrucción intestinal, producto de una peritonitis que yo tenía cuando era chico, tenía trece puntos. No fui al colegio como dos meses, porque me agarró mal. Estuve como veintipico de días internado y cuando vuelvo voy al colegio y busco el boletín”.

Hasta ahí todo normal, pero nadie se esperaba lo que contó sobre su vil padre Carlos Nannis: “Le doy el boletín a mi viejo para que me lo firme, me llevaba casi todas las materias porque estaba ya casi dos meses sin ir al colegio. La paliza que me dio… Me paseó por toda esa casa por las escaleras cagándome a patadas en el culo”.

Ante la mirada estupefacta de los presentes y el silencio de tumba en el estudio, Gonzalo siguió contando: “Se me abrió la herida, nunca me di cuenta, desde adentro. Se me empezó a pegar con los intestinos y zafé de pedo”. La situación fue enloquecedora: “Me dijeron: se te abrió la herida y me dieron tres opciones: te ponemos una bolsa o abrimos y limpiamos y chau”. ¿Y Mariana?, preguntó toda Argentina a unísono: “Me llamaba todos los días Mariana, pero yo creo que me llamaba para ver si me moría o no me moría porque cuando llegué a mi casa no me llamó nunca más”. Impacto total: la paliza que le dio Carlos a Gonzalo le repercutió 42 años después.

Pero es televisión y hay que seguir… Así que “aquí no ha pasado nada”. Gonzalo empezó a proferir de los más herejes insultos ante la mirada incómoda de Doman que no quería una nueva catarata de denuncias en el INADI: “La infradotada ésta. La verdad puedo decir cosas peores pero no quiero”, dijo sobre Mariana. Y exclamó: “Pasó el límite”. “Es una subnormal que solo le importa lo material”, expresó y para dejar claro quién es quién aseguró: “No es como yo, no tiene nada que ver conmigo mi hermana”.

Al final, en la casa de Olivos que está tan en disputa de sus hermanos vivieron cosas terribles. En una oportunidad, Gonzalo contó que Mariana "se tuvo que tirar por el balcón". "Agarró las sábanas, tiró la cama de bronce contra la ventana y se tiró”, contó y agregó también que en esa oportunidad, Nannis tomó esa decisión porque su padre quería matarla.

“Cría cuervos y te sacarán los ojos”: Mariana y la enrevesada relación con su descendencia

Ya Gonzalo lo había denunciado: “Ella quiere controlar a todos”. Y siguió: “Alexander ya formó una familia y se la tiene que bancar. No le gusta la mujer de nadie. No le gustaba mi primera exmujer, no le gustaba la segunda. A ella no le gusta nadie”. Esto al final terminó siendo cierto: Mariana sacó de patitas a la calle a Alex Caniggia de su departamento de puerto Madero que ocupaba junto a su novia Melody Luz.

Lo que escandalizó a Argentina es que la madre lo hizo a muy pocos meses de que la niña que nació producto del amor entre Alex y Melody llegue a este mundo. Mariana, sin embargo confesó que nunca fue tan infame: “Jamás lo eché, él se fue de común acuerdo”. Enojadísima y con razón dijo: “El departamento me lo dejaron detonado y me vendieron los muebles, que eran carísimos”.

Es que no se veía a Mariana con ganas de sostener más: “Desde 2012 que Charlotte y Alex viven en el Hotel Faena. Ya me hice cargo de mis tres hijos. No me voy a hacer responsable de cada uno de sus polvos”.