Violencia: Santiago, el favorito de Lali en La Voz, internado por el brutal ataque de su pareja

A base de carisma, esfuerzo y, claro está, mucho talento, Santiago Borda logró cautivar a Lali Espósito en La Voz Argentina. Gracias a su manera de ser, el joven oriundo de Entre Ríos se convirtió en unos de los concursantes favoritos de la artista y fue el gran vencedor de la batalla inaugural, en la que enfrentó a Julieta Herrera por un lugar en la siguiente instancia del certamen conducido por Marley.

Sin embargo, este último fin de semana las redes sociales se llenaron de mensajes de preocupación a partir de la noticia de que el chico de 19 años tuvo que ser internado en el hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, Entre Ríos, con politraumatismos. Su padre, Mario Borda, contó que “tuvo un accidente doméstico”: “Tuvo un tropezón, se cayó arriba de un vidrio”, por lo que las lesiones más importantes fueron unos cortes en las manos.

Santi fue atendido en la sala de Guardia del hospital Delicia Concepción Masvernat, nosocomio al que fue trasladado con politraumatismos en distintas partes del cuerpo, lesiones por las que se habría iniciado una investigación judicial para determinar las circunstancias en las que fueron provocadas. "Por eso lo llevé al Masvernat, para que le hagan las primeras curaciones y tenga las primeras atenciones”, agregó el padre.

El hombre además remarcó que su hijo “está bien, está medicado y curado. No tiene ningún inconveniente”, valorando que “gracias a Dios que fue leve la cosa. Le hicieron las curaciones y lo traje para la casa”. Pero finalmente, en las últimas horas se conoció el participante de La Voz no había sufrido un accidente, sino que fue víctima de una brutal paliza que le propinó su pareja por "celos". Y aquí hablamos de violencia, no de "pelea pasional"; que quede claro.

Claudio Alani, periodista de Concordia, Entre Ríos, donde reside el participante del reality de Telefe, en dialogó con Intrusos y dio detalles de lo sucedido con Santiago: “Hubo muchísimas versiones. Pero su pareja le habría dado una golpiza por celos. Santi tuvo que defenderse como pudo y salir corriendo del lugar donde se encontraban ambos”.

Por su parte, Brenda Vittori, la abogada que tomó el caso, explicó que las lesiones provocadas al concursante de La Voz se originaron en un contexto de violencia. “Esto es un contexto de violencia en el que hubo lesiones. Todavía no tenemos la caratula porque es muy reciente. Hay una denuncia que hicimos hoy en el transcurso de la mañana. Calculamos que la fiscal a cargo va a ser Fonseca y que la caratula será ‘lesiones leves’”, dijo.

En ese sentido, resaltó que fue el propio Santiago quien pidió mantener este asunto en secreto y que su entorno afirmara que sus lesiones se habían debido a un accidente: "Santiago no quiso contar nada. No está censurado por la producción. Está contenido pero fue una decisión de él, típico de una situación de violencia, en la que se siente culpable y no quiere hacer la denuncia. Pero con el acompañamiento de la familia, logramos que pueda contar hoy a las autoridades lo que pasó”.

Al mismo tiempo, la letrada resaltó que Santiago "se está recuperando" en su casa. "Está afectado y la idea es cuidarlo, no quiere salir en los medios y por eso me solicitó que se comuniquen conmigo cuando quieran saber algo. Está recuperándose de la mejor manera para volver a su trabajo. La Voz es su profesión y lo que pasó es parte de su vida privada, vamos a trabajar para que se recupere pronto y que esté en pocos días a disposición de la producción”, resaltó.

Vittori además confirmó que la persona que agredió a Borda “está identificada” y agregó que se trata de alguien con quien el cantante mantenía una relación de pareja. “A todos los que me están mandando mensajes privados, que son muchísimos y no puedo responderles a todos porque estas cuenta es personal, tuve un accidente doméstico. Unos pequeños cortes en las manos. Gracias por cada mensaje. Los Amo”, escribió Santi en su cuenta de Instagram.