Violencia y malos tratos: la abogada de Julieta Prandi detalló por qué la modelo denunció a su ex marido

El jueves se dio a conocer que Julieta Prandi denunció a su ex marido, Claudio Contardi, por violencia familiar en el Juzgado de Familia de San Isidro. La modelo abandonó la casa que compartía con el empresario gastronómico -con quien pasó 10 largos años de relación y tuvo dos hijos, Mateo (8) y Rocco (4)- en febrero. Hasta ayer, sobre Contardi recaía también una restricción que le prohibía acercarse a la modelo y pasar la noche con sus hijos.

La abogada de la conductora, Karina Barrio, habló con Confrontados y dio detalles de la delicada situación que atraviesa su representada. "Una de las situaciones más graves es que los niños tenían que decir que estaban solos con el papá en la casa, sin embargo el señor Contardi está en convivencia dentro de la casa familiar (de la que Julieta también es dueña)”, explicó.

Según la letrada, desde el mes de marzo el empresario está conviviendo con otra señora y “una menor de edad", explicó la letrada, asegurando que esa mujer es madre de una adolescente de 12 años.“Esa fue la gota que rebalsó el vaso, basadas en todas las cosas que viene tolerando Juli desde hace mucho tiempo”, sumó Barrio.

“Antes no estaba preparada para afrontarlo, pero ahora está lista para asumir este expediente y todos los que tenga que afrontar”, agregó. Además, la abogada dijo que Contardi no quería dejar la casa que compartía con Julieta y sus hijos, por lo que la actriz tuvo que irse con ellos, por su cuenta, a otro domicilio que alquiló y al que tuvo que amueblar desde cero.

“Se fue con lo puesto, no pudo retirar nada de su ropa. Se llevó algo de los chicos y nada más. Julieta está angustiada y tiene miedos. Puede hablar recién ahora de las cosas que vivió", detalló.

Si bien aclaró que nunca la llegó a golpear, la modelo detalló que su ex le “gritaba pegado a mi cara. En enero tenía que ir a Pinamar a un desfile y me tuvieron que mandar un remís porque él quería que fuese y volviese en el mismo día. Me gritó, siguió con insultos, agresión, locura, me encerré en el baño y empezó a romper la puerta a patadas; todo era violento”.