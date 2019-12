Violento, machista y pedante: el prontuario de Javier Milei y sus feroces cruces en vivo

La pelea de Javier Milei con la periodista Clara Salguero en el programa Vivo el sábado de A24 no fue, por supuesto, un hecho aislado. El economista es conocido por su mal manejo de la ira en público y ya supo demostrarlo en varias ocasiones.

Contra Sol Pérez

Uno de los cruces más recordados y explosivos de Milei en público fue con Sol Pérez en el marco del programa televisivo Gente opinando. "Vos me querés manotear el bolsillo", le señaló el economista a la panelista luego de que ella cuestionara algunos de sus conceptos.

"¿Por qué te crees más que el resto?", preguntó Pérez. "Me dijiste que no estoy preparada para discutir y el que no está preparado para discutir sos vos", agregó ante lo cual Milei la acusó de tener "un montón de errores conceptuales".

"Estás equivocada. No abrís la cabeza, parece que lo que entra de un lado sale del otro. No dejás terminar, por eso no entendés, porque no escuchás", agregó el economista. La tensión fue en escala hasta que la panelista directamente eligió abandonar el estudio luego de que David Kavlin defendiera a Milei.

"Chicos, esto es un horror. Me voy a retirar. No puedo creer esto. Prefiero irme a mi casa, de verdad, los dejo. Que compartan la mesa con gente capacitada para hablar con ellos, sentenció.

Milei contra Nito Artaza

En una discusión económica en Intratables, Milei polemizó con Nito Artaza y todo terminó en durísimos dardos verbales. "No creo que sea con políticas más neoliberales que se salga de la crisis. Por lo menos una regulación razonable tiene que haber. Soy actor, hago política. Y creo que la política es una de las herramientas para mejorar la calidad de vida", expresó Artaza.

"Hablar de neoliberalismo es de ignorantes. Neoliberalismo viene de libertad. Y no hay libertad antigua y otra nueva", retrucó Milei alegando que el ex cómico y actual político decía "burradas".

"Ustedes los liberales tienen que resolver los problemas de desigualdad en el mundo", señaló Artaza. "¿Cómo voy a resolver la desigualdad? Si para lo que vos implica resolver la desigualdad es robarle a una persona, es un trato desigual, es un robo", respondió Milei. "No puedo hablar con él porque no sabe nada de economía".

Se la agarró hasta con Claudio Rico

En Polémica en el bar, una imitación del comediante Claudio Rico desató la furia de Javier Milei. "Ahora sé por qué se desmayó Daniela en vivo. ¡Hay que fumárselo! Es tremendo", comentó Mariano Iúdica, en referencia al desmayo en vivo que la ex pareja del economista había sufrido días antes en Intrusos.

Momentos después, cuando el programa hacía el pase con Intratables, Milei aprovechó para hacer público su disgusto. "Que revise lo que dijo en el programa pasado con Rico. Hay cosas que no son humor", expresó. "Constituye un delito lo que dijo. Revisá la barbaridad que dijiste. Me injuriaste, me calumniaste", agregó ante el desconcierto de Iúdica.