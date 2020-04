Virginia Gallardo, furiosa con sus ex compañeros de Polémica en el bar: "Los tengo a todos bloqueados"

Meses atrás y después de cuatro años de trabajo, Virginia Gallardo se despidió de Polémica en el bar en muy malos términos. Y al parecer, la herida todavía sigue abierta: “Yo podría contar un montón de cosas. Agradezcan, pero no se trata de eso la denuncia. Si tuviste varios meses, y si soy realmente familia y no hubiera pasado nada, no habrían dicho ‘Vir, te mandamos un beso’, ‘te esperamos a la vuelta’, ‘que tengas un buen embarazo’. Yo tuve que salir a avisar que no estaba más ahí”.

En diálogo con Hay que ver, la modelo, sin mencionarlo, apuntó directamente contra Mariano Iúdica. “Fue fácil decir ‘me desentendí, qué loco, volvimos de vacaciones y nadie se dio cuenta’. ¿En serio? Tengo 34 años”, dijo Virginia, aunque decidió no mencionar el problema concreto.

Según contó, nadie del canal se había enterado de su renuncia hasta que ella rompió el silencio por primera vez. “Después de tenerme ahí durante cuatro años, la gente que iba me escribía ‘Vir, te tomaste licencia’, qué bueno’. Hasta la explicación que daban por detrás no era real”, lanzó.

“Mariano trató de comunicarse, pero para mí es un tema terminado. Están todos bloqueados. Tema terminado, no quiero hablarlo, los quiero lejos de mi vida. Si me los cruzo por la calle, cruzo de vereda”, aseveró, visiblemente molesta con todo el equipo de Polémica en el bar.

En ese sentido, refiriéndose directamente al problema que tuvo con sus compañeros, remarcó: “Nos conocemos todos y nada de lo que yo pueda decir es algo que la gente no haya visto desde sus casas. Siento que tengo que salir a hablar de cosas y para mí es perder el tiempo”.

Virginia se encuentra cursando los últimos días de su embarazo de Martina, su primera hija. “Vengo de hacer muchos programas diarios, nunca me fui mal de un trabajo, jamás hablé mal de nadie… Entonces cuando me preguntan sobre esto, ¿tengo que mentir?”, se preguntó.

Y siguió: “¿Tenía que decir que me fui bárbaro y que estaba disfrutado de mi embarazo? Uno no tiene que hacer todo público porque yo nunca lo hice”. Finalmente, decidió apuntar directamente contra Chiche Gelblung a raíz de un comentario que hizo por la incorporación de Luciana Salazar.

“Me molestaron muchísimo declaraciones de mis compañeros. Chiche salió a decir ‘pasa que contrataron a Salazar que cobra más que ella y es más linda, debe estar así por el embarazo’. ¿En serio una persona que puede ser mi abuelo y que aprecio desde el corazón puede decir eso? Yo me fui en diciembre, A Luciana la incorporaron ahora y yo la adoro”, sentenció Virginia.