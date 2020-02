Virginia Gallardo reveló que se fue de Polémica en el Bar por situaciones que no le gustaron y Iúdica le salió al cruce

Embarazada de seis meses y fuera de la televisión, en las últimas horas Virginia Gallardo habló por primera vez de su abrupta salida del programa Polémica en el Bar, del cual dejó de participar a fines del año pasado luego de que "pasaran cosas".

"Hubo situaciones que no me gustaron y no quería dejar pasar. Me fui, y no voy a volver", dijo de manera misteriosa.

Durante casi cuatro años, la rubia formó parte del programa que conduce Mariano Iúdica, y aunque al principio comenzó sentada en una banqueta alejada de la mesa principal, con el tiempo la modelo logró que se la incorporara mucho más en el programa y consiguió un papel mucho más importante como única mujer dentro del panel.

Por eso mismo, mientras brindaba una entrevista para El Espectador, el programa radial de Ángel de Brito, Gallardo aprovechó para mostrar su descontento luego de haberse ido de Polémica en el Bar sin que sus compañeros la despidieran al aire como correspondía.

"Tuve mis motivos, pero me encantaría que sean ellos, el conductor, el productor, que sean los que cuenten, porque decidieron llamarse a silencio para que quede como que fue una licencia por embarazo", dijo molesta.

Sobre esto, agregó que se fue del programa porque "pasaron cosas", "situaciones que no le gustaron", aunque no brindó detalles de los hechos ocurridos.

"Me fui, y no voy a volver. Era una mesa de hombres y en los tiempos que corren, al ser la única mujer, tenía la responsabilidad de hacerles entender que el lugar de la mujer es otro. Yo soy brava en el buen sentido, y era una mesa de gente adulta y a mi manera tenía que hacerles ver que si bien arranqué detrás de una barra, hice todo lo posible para ser escuchada, pero eso llevó un tiempo, un proceso", amplió.

A pesar de que no contó hechos puntuales, sí dijo que vivió una falta de respeto terrible, tanto a nivel personal como profesional, y que por eso decidió no regresar.

Ante estas palabras, en la noche del jueves Iúdica habló del tema, aunque se mostró sorprendido por las palabras de su ex compañera. Entre otras cosas, dijo que Gallardo era muy amiga de él, y que hacía tiempo que se conocían, por lo que no entendía la necesidad de salir a hablar de manera misteriosa en contra de él y su programa.

"Dejó entrever que la salida de acá fue misteriosa y que solo nosotros sabemos. Acá somos 100 personas, vos fuiste y sos una persona muy importante y muy valiosa, y la verdad que todos los compañeros y el canal quedamos como sorprendidos. Si hay algo que nosotros tendríamos que saber, nos encantaría saberlo. Y más, con la relación de amistad que tenemos hace años”, declaró.

Como era de esperarse, Gallardo respondió a través de su Twitter luego de que hicieran el descargo desde Polémica en el Bar, y de que todos los integrantes del panel desmintieran saber lo que había pasado.

sorpresa ???? de verdad ????? ... para mi todo lo contrario... no esperaba otra cosa ... solo confirma el acierto de mi decisión ... tema terminado para mí 🥰💋

🥰💋 pic.twitter.com/ec9qz3TvI2 — virginia gallardo (@virchugallardo) February 21, 2020

“¿Sorpresa? ¿De verdad? Para mí todo lo contrario, no esperaba otra cosa, solo confirma el acierto de mi decisión, tema terminado para mí”, escribió.

Por su parte, en una entrevista con Los ángeles de la mañana, Gustavo Sofovich, el productor del ciclo, dio su versión de lo ocurrido

"@virchugallardo es familia, es difícil de entender; ella se fue de 'Polémica en el bar' por dinero", dice Gustavo Sofovich en #LAM pic.twitter.com/pN79tzzNkf — LAM (@LosAngeles_ok) February 21, 2020

“Estoy sorprendido y dolido. Virginia es familia, es difícil entender lo que quiso decir. Nadie de la mesa es responsable de los contratos de Polémica. Hay una productora atrás y un canal. Yo soy responsable de los sueldos, hay un presupuesto. Es un tema económico, se fue por plata, por dinero”, aseguró.

Además, dijo que a fin de año ella decidió no seguir porque en ese momento no había dinero para renegociar su salario. "Ella deja abierta una puerta a pensar en un montón de cosas, como de laburo o mal compañerismo. Vir se equivocó”, dijo por último.