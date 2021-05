Virginia Lago cuestionó al Colectivo de Actrices y respaldó a Darthés: "Yo le creo a él, le daría un abrazo"

La semana pasada, después de más de dos años de silencio, Juan Darthés habló por primera vez en Brasil desde que fue denunciado por abuso sexual por Thelma Fardín, por un hecho que ocurrió cuando ella tenía 16 años y formaba parte del elenco de Patito Feo durante una gira que se realizó por centroamérica. A través de un audio, el actor le respondió una sola pregunta en portugués al programa Domingo Espectacular y aseguró ser “inocente”.

Frente a esto, Thelma respondió con un duro posteo en redes sociales en el que no sólo aclaró cuál es la situación judicial que enfrenta Darthés -quien escapó al país vecino ante el avance de la Justicia de Nicaragua-, sino que además apuntó: "El debate social ya no puede estar enmarcado en la discusión estéril del 'le creo o no le creo'".

La actriz aseguró que el Ministerio Público Federal de Brasil, luego de una investigación, "promovió una denuncia en ese país que fue admitida, un juez fijó fecha de audiencia para recibir la prueba y resolver sobre los hechos del caso. Luego de tres años intentando por todos los medios conseguir justicia en sede judicial, a esta instancia se llegó gracias a la cooperación internacional entre los Ministerios Públicos fiscales de Nicaragua, Argentina y Brasil, que escucharon mi palabra".

En ese sentido, la ex Patito Feo afirmó que el Ministerio Público Federal de Brasil "produjo prueba" y consideró que "existía mérito suficiente para acusar a este hombre de violación agravada". En medio de este contexto, cuando todas las voces apuntan contra Darthés, una actriz decidió darle la espalda a Thelma y hacer público su apoyo al ex Simona. "Si lo encuentro acá le diría te quiero mucho", Virginia Lago.

La conductora de Historias de corazón habló con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, defendió al actor y realizó una dura crítica al Colectivo de Actrices Argentinas. “No sé si amigas, la amistad es algo muy grande, son compañeras de trabajos las del Colectivo de Actrices, es algo sagrado la amistad. Me parece que también tienen que juntarse y no estar enfrentadas, a Juan Darthés yo lo quiero mucho“, comenzó diciendo la artista.

Y siguió: “Hemos trabajado juntos y en las novelas son muchos horas las que uno está grabando, me gusta conversar, de pronto estas 12 horas y siempre fue muy respetuoso, estudioso, jamás vi una cosa rara en él. Si lo encuentro acá le diría te quiero mucho. Me duele lo que pasa. Se dicen cosas muy feas y no sé a quién creer. Todo lo que está sucediendo sobre la violencia de género, hay gente enferma y no sé como es“.

De acuerdo con sus dichos, perdió todo contacto con Darthés desde que Thelma hizo pública su denuncia por violación y cerró: “No tengo el teléfono de Juan, pero hablo con María Rosa Fugazot que si ha hablado con él. No hablé con él, esperemos que se solucioné y si no es verdad que se aclaren las cosas. Yo le creo a Juan Darthés, no me parece que haya hecho semejante cosa. Hay que tratar de estar juntos y todo lo que pasa, ya ahora no son golpes, son tiros, te matan“.

Días atrás, Thelma también se había referido a quienes todavía respaldan a Darthés, como Lago, y analizó las aristas del debate social que generó su denuncia: "Lo que respecta a la causa lo seguiremos manejando en los canales legales. El debate social ya no puede estar enmarcado en la discusión estéril de 'le creo o no le creo', no es una cuestión de fe. Hay tres ministerios públicos fiscales de tres países diferentes considerando que hay prueba suficiente. El debate social debe ser cómo terminamos con la impunidad en los casos de violencia sexual, cómo logramos que las investigaciones sean eficientes y qué lugar le damos a la palabra de la víctima, frenando la revictimización y dejando de estigmatizarla".