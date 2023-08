Alfa se acordó de La Tora y la liquidó en las redes: "Viste que era más fuerte y te colgaste de mí"

La convivencia de los hermanitos y hermanitas de la última edición de la casa de Gran Hermano tuvo de todo. Amistades fuertes, amoríos, enemistades y rivalidades. Pero la relación entre Walter "Alfa" Santiago y Lucila "La Tora" Villar, juntó un poco de todo eso. De hecho, el sexagenario nunca olvidó algunas actitudes de su compañera y esto quedó de manifiesto cuando el hombre contestó, sin pelos en la lengua, las declaraciones que brindó ella sobre él en un stream.

Todo comenzó cuando La Tora, invitada en el ciclo Estilosos, se animó a hablar del panelista de Polémica en el bar. "Yo a él aprendí a tratarlo como lo veían de afuera, como un personaje. Con cosas que hacía malas afuera se cagaban de risa. Entonces para que a mi no me afecte tanto personalmente dije: 'Si a la gente no le molesta, ¿por qué me molesta a mí?'", comenzó diciendo la mujer de Berazategui.

Y sumó: "Entonces lo voy a tomar así, si es gruñón y malhumorado, por más que a mi me saque, lo voy a tomar como un chiste y me voy a reír", Esto despertó la furia de Alfa, quien a través de sus redes sociales disparó con todo contra la pareja de Nacho Castañares. "No te reíste. Viste que era más fuerte y te colgaste de mí. Caradura", escribió en una historia de su Instagram, graficada con una foto de Lucila en aquel programa.

La disputa entre ambos es de larga data. En su momento, es cierto que la hermanita sobredimensionó un evento que ocurrió dentro de la casa de GH, con la intención de cancelar al sexagenario, al igual que lo hicieron otros de sus compañeros que especulaban que las actitudes machistas y anticuadas de Alfa generaban un inmenso repudio del otro lado de la pantalla.

El hombre de la bandana había hecho un chiste de mal gusto mientras una gran parte de los integrantes del reality estaba pasando el rato en una de las habitaciones. En el marco de una charla humorística y picante, Alfa le dijo a Constanza "Coti" Romero, quien estaba al lado de su novio Alexis "Conejo" Quiroga: "Mirá, Cotita. 10 centímetros de circunferencia", mientras se ponía un desodorante en su entrepierna simulando un pene.

La desubicada actitud de Alfa pasó desapercibida para todos los presentes menos para el cordobés Maxi Giudicci, uno de los detractores del sexagenario y quien armó el teléfono descompuesto sobre el hecho. Cuando se enteró La Tora de esta situación, quiso explotarla en un cruce que tuvo llantos y hasta confesiones de abusos recibidos. Una exposición contundente y dolorosa, pero extrema respecto a lo que había sucedido en el cuarto de la casa más famosa del país.

Otro de los que quiso explotar la grieta con el tema fue el taxista Juan Reverdito, quien se fue en esa placa contra Alfa asegurando que la sociedad lo iba a respaldar a él porque deseaba terminar con personas como su rival. "Esta placa para mí no significa que si yo me quedo gané. No, significa que la gente, como sociedad, está echando a una persona que hizo bullying, que me trató de cualquier forma menos de persona, y a una de las chicas las trató muy mal. Yo soy padre, soy abuelo. Me voy por ese lado", expresó antes de ser expulsado con un porcentaje abrumador, que lo colocó como el menos querido de los participantes de esa edición de GH.

Lo más paradójico de todo el caso fue que Coti, la mujer supuestamente agredida por el chiste de Alfa, nunca se tomó la ofensa como tal. Al menos en ese momento, porque sí supo darle un uso cuando se enfrentó a él.

Lo cierto es que, tras las terribles acusaciones de La Tora, también le tocó abandonar la casa a ella, aunque en su caso, el voto de la gente la hizo volver al show. Allí se dio lo más sorprendente de todo. Es que, al retornar, su enfrentamiento con Alfa se dio vuelta 180 grados. La influencer, tras comprobar el afecto y la fuerza que tenía afuera, tuvo una estrategia amistosa con él, lo que hoy Alfa critica y define como querer colgarse.

De hecho, luego del cruce se filtraron videos de ella donde hablaba de "comerse" menores de edad, por lo que también debió enfrentar una campaña de cancelación que hasta el momento la dejó indemne. El reality terminó hace meses, pero el éxito que tuvo fue tal que todavía sigue habiendo repercusiones sobre cosas que pasaron hace meses.