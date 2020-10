Vitette y el premio a Francella por "El robo del Siglo": "No le permitieron hacer de mí"

El 13 de enero de 2006, el día estaba nublado. Como todos los veranos, los medios transmitían desde las playas marplatenses. Pero al mediodía y durante algunas largas horas, la atención estuvo puesta en cinco hombres que entraron en el banco Río de Acassuso y se hicieron dueños de ese lugar.

Como si se le hubiese ocurrido al más brillante de los cineastas, por entonces los medios se hicieron eco de la noticia e informaron sobre una toma de rehenes. Los canales transmitieron en vivo y después de varias horas de tensión, la Policía entró en el banco.

El panorama dentro de la sucursal del Río fue de desconcierto: dentro ya no había ningún ladrón y los rehenes estaban sanos y salvos. “En barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es sólo plata y no amores”, decía una nota escrita por el líder de la banda y que fue encontrada en la bóveda.

En ese momento, los rufianes iban camino a un escondite a celebrar y repartirse el botín millonario. Fue un robo único en el mundo, calificado como el "Robo del siglo", porque nunca una banda había combinado una toma de rehenes con un boquete. Los ladrones cayeron tiempo después, fueron juzgados y condenados, pero ahora están todos libres porque la Cámara de Casación bonaerense confirmó que actuaron con armas de juguete.

El hecho tuvo tal relevancia que se hicieron libros, novelas y hasta películas. Una de ellas, de hecho, se convirtió en la más vista del año pasado en el país y en este lunes se ganó el premio a Mejor Producción Latinoamericana en el Festival en la Costa Brava española. Hablamos nada más ni nada menos del film titulado “El robo del siglo” dirigida por Ariel Winograd y protagonizada por Guillermo Francella.

El protagonista de Casados con hijos, además, se alzó con el Premio a la Mejor Interpretación Masculina. Pero si bien para algunos se trató de una muy buena película, para muchos otros que conocían la historia genuina resultó ser un "verdadero robo". "Al señor Guillermo Francella no le permitieron hacer de mí", sostuvo Luis Mario Vitette Sellanes quien fue interpretado por el actor, en diálogo con BigBang.

La película "basada" en el robo del siglo y que te tiene como protagonista no solo fue la película argentina más vista en el país, sino que ahora está cosechando premios. ¿Qué sensaciones tenés al respecto?

- La película es la más vista en el país, pero habría que preguntarle a la gente qué sintió cuando salió del cine. La gente fue a ver una cosa y se encontró con otra, lo que no quiere decir que no sea la más vista del país.

Alex Zito (guionista de la película) hizo de esto una porquería, no es fiel a lo que sucedió. De hecho, les levanta un centro a los policías del Grupo Halcón, que en la película prácticamente van pisando nuestros talones, y en la vida real nos fuimos 15.40 y la policía entró a las 19 al Banco.

Así que el guion es una porquería. El personaje de Luis Mario Vitette Sellanes fue desvalorizado, le quitaron valor para pretender darle brillo al personaje que interpretó Diego Peretti (le dio vida a Fernando Araujo), que en realidad es un personaje oscuro.

Otro actor que gana un premio interpretándote a vos....

Francella, con quien tuve una linda charla, se perdió la oportunidad de hacer de Vitette. Yo ya estoy acostumbrado a que los actores que me interpretan sean galardonados porque el personaje y la historia es rica.

Tengamos presente que Rodrigo de la Serna ganó un premio por su papel en Cien años de perdón, donde interpretó al "Uruguayo" y dijo haberse inspirado en Vitette.

El guionista no le permitió a Francella hacer de Vitette, porque él (por el reconocido actor) quiso agregar cuestiones relacionadas a mi vida y no se lo permitieron. La película fue una linda ficción, pero con un libreto de porquería.

¿Sentís que le restaron importancia a tu personaje en el film?

-Al tratar de darle brillo a Peretti, se lo quitaron a Francella que igualmente fue galardonado. Se perdieron de contar la verdadera historia y eso lo digo yo. Dos primerísimas figuras de la actuación, interpretándome a mi, fueron galardonados.

Ventilaste en las redes sociales que las productoras a cargo de la película te "robaron" las ganancias por los derechos del Robo del siglo...

-Az Films, Warner Bros y Telefe acordaron con Araujo entregarle la parte monetaria por los derechos de la historia y que luego él se la reparta al resto de los integrantes de la banda. Pero la plata nunca llegó, no sé si se la quedaron ellos o Araujo.

Az Films dice que le pagó todo a Araujo para que él lo reparta entre nosotros, muy mal hecho. Paula Zito (hermana del guionista de la película) me dijo que mi dinero se lo dieron a Araujo, pero a mi no me dieron nada.

¿Más allá de que Alex Zito buscó, según tus palabras, ponerle un rol más protagónico a Peretti, crees que también hubo mala intención?

-Por supuesto que hubo mala intención en el libreto de la película. El colaborador en el libreto justamente es Araujo. No sé qué pasó con el dinero, que no le llegó a nadie. Ellos dicen que se lo dieron a Araujo y él brilla por su ausencia.

Se la mete en el bolsillo y si te he visto, no me acuerdo. Cuando Araujo pidió mi autorización, me dijeron que me correspondía un punto en relación a las ventas. Nunca llegó y tampoco lo firmé.

Yo corté toda relación con esta gentuza y no sé a cuánto quedó establecido este 1%. Calculo que serán 100 mil dólares para cada uno de los integrantes. Si se lo quedó uno solo, es una rata.

Y si Alex Zito no se lo dio, es otra rata. Mantuve una charla con un señor de la productora, llamado Juan Pablo García, que le comenté todo esto y me dijo "nosotros estamos cubiertos legalmente", sobre todo con el tema de mi hija. No sé qué significa, pero a mi me garcaron.

Que sean muy felices y ganen mucho dinero, que yo estoy en paz conmigo mismo. Me llena el ego que dos actores de primer nivel hayan sido galardonados por hacer de mí.

Sobre la escena de la película, una de las más fuertes en la historia del personaje que interpreta Guillermo, donde lo detienen junto a su hija. ¿Esto ocurrió realmente en la vida real?

-A mí me detuvieron en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery (en la película, Vitette es detenido en el departamento de su hija, interpretada por Johanna Francella) y mi no tuvo absolutamente nada que ver con mi vida anterior o mi detención. La película no fue fiel con respecto a eso.

La próxima vez que aparezcan imágenes mías en los medios serán por hacer de mí mismo. La próxima vez haré de mi mismo (a través de un documental, según pudo saber este sitio) y les va a gustar, será a mediados del año que viene y no puedo adelantar más nada.

Al señor Guillermo Francella no le permitieron hacer de mí. Pusieron a un señor usando un montón de anillos de plata y yo uso de diamantes, y lo vistieron con una chomba de mi bisabuelo y yo uso trajes de tres piezas. Él quiso, pero no se lo permitieron.