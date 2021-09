¡Vivan los novios! Barbie Vélez y Lucas Rodríguez se casaron por civil: “Somos muy felices”

Después de algunos años de noviazgo, Bárbara Vélez (en los papeles Bárbara Pucheta) y Lucas Rodríguez se casaron por civil en una emotiva ceremonia. Ahí estuvo presente Nazarena Vélez, feliz porque su hija dio el sí. La celebración, con todos los protocolos sanitarios vigentes, estuvo se realizó en un salón de San Telmo.

Todo comenzó por la mañana, cerca de las 11, la novia llegó acompañada por su madre. Al rato, Claudia Villafañe, en su rol de wedding planner, es decir, organizadora de la boda, arribó al lugar. Después de una reunión con varios invitados, el momento de la firma de la libreta roja fue a las 15 horas.

Antes del casamiento, Nazarena había contado en una entrevista: “Estoy muy sensible, demasiado, venía muy bien y la contenía a Barbie con su ansiedad pero hace dos días que... se casa mi bebé. Sentimientos encontrados, la tuve a los 19 además de ser mi única hija mujer es mi mejor amiga, la amo, a mis tres hijos pero con ella hay algo especial”.

Por su parte, el papá de Barbarita, Alejandro Pucheta dijo: “Con muchos nervios, llegó el día, estoy súper feliz y creo que Lucas es la persona indicada para acompañar a mi hija. No sé si me lo imaginaba porque no sabía si ella era pro casamiento, pero llegó el día, el sábado es la fiesta y a seguir disfrutando. Hoy es el comienzo”.

El gran festejo será en una salón de Ingeniero Maschwitz adonde el flamante matrimonio de Barbie y Lucas recibirán a 100 invitados. La fiesta contará con pocos invitados famosos y tendrá diversos protocolos sanitarios por la pandemia de coronavirus. En la ceremonia religiosa de esa jornada, Thiago, el hermano menor de los novios, llevará las alianzas.

Sobre el vestido de la novia, se sabe que Barbarita tendrá dos cambios. Ambos fueron comprados en España. El primero será el que lucirá en la boda y es el más clásico y elegante. El otro lo usará para la hora del baile y es más cómodo para moverse.

En una charla en Instagram, Pucheta había dicho: “El tema del vestido es lo que más me preguntan, voy a usar dos, uno para entrada y recepción y el segundo para este más avanzada la noche o el día. Serán blancos. Estoy viendo vestidos desde diciembre y tengo capturas de pantalla y uno de los primeros que vi es el que va a ser”.

En tanto, sobre la realización del casamiento en medio de la pandemia, Barbie había explicado: “Mucha gente me die porque no lo dejas para adelante... Mi pensamiento de hace unos meses, de hoy y de mañana, es por qué dejarlo para mañana si lo puedo hacer hoy. Seguramente esta sea la nueva normalidad y qué mas lindo que festejar un cumpleaños, un aniversario, un casamiento con tu gente, con los protocolos”.

En diciembre, durante sus vacaciones en Punta Cana, Rodríguez, hijo del fallecido Fabián Rodríguez, ex pareja de Nazarena, le propuso casamiento a Barbarita. Ella dijo que sí y se comprometieron. A partir de ahí, comenzaron a organizar la boda que finalmente, fue hoy.

Después de varios años de relación, polémica que se generó cuando Barbie empezó a salir con Lucas, quien es hijo de de Fabián Rodríguez, ex pareja de Vélez que se suicidó en marzo de 2014 en Palermo, quedó atrás. El amor, como siempre, fue más fuerte.