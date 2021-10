¡Vivan los novios! Facundo Moyano se casó con Eva Bargiela: “Todo es muy emocionante y hermoso”

En cinco años, vivieron de todos. Pasión, separaciones, idas y vueltas, y mucho más. Lo cierto es que el amor entre ellos siempre fue más fuerte. Por eso, en el mediodía del viernes, Facundo Moyano y Eva Bargiela se casaron en el registro civil ubicado en la calle Uruguay 753, en la Ciudad de Buenos Aires.

Rodeados de familiares y amigos, la pareja que integran el ex diputado nacional y la modelo llegó a la mañana, tomados de la mano y sonriente. Algo nerviosos, saludaron y entraron al Registro Civil para que la ceremonia se llevara adelante de forma puntual.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

A la salida, luego de la lluvia de pétalos de flores y arroz, Moyano y Eva le dijeron a la prensa, con la libreta roja en su manos: “Somos muy felices. Era algo que planeamos hace un tiempo y que queríamos celebrar con nuestros seres queridos. Y la verdad que salió tal cual soñamos”.

Enseguida, Eva dijo sobre la propuesta de casamiento que le hizo Facundo hace varios meses: “Fue muy lindo, todo es lindo cuando se trata del amor”. En cuanto a la ceremonia por civil, Bargiela relató: “Facu dijo unas palabras muy emocionantes, yo soy una llorona y no pude hablar...”.

Y Facundo sumó: “Simplemente recordé a mi vieja que hace dos años que no está y la quería mucho a Eva. Para mi mamá este paso en mi vida era tan importante como para mí. Celebré eso porque estaba toda la gente querida, salvo mi vieja que seguramente lo está viendo desde el cielo. Me emocioné”.

La pareja estaba muy elegante. Mientras Eva lució el pelo al natural y un un traje blanco con hombreras y un top brilloso y transparencias al tono que dejaba al descubierto parte de su abdomen; Moyano eligió un traje azul y una camisa blanca.

¿Cómo fue la celebración? Muy tranquila. “Será un almuerzo en familia”, dijo Facundo. Lo cierto es que la reunión la realizaron en el restó Casa Cavia para 50 familiares y amigos. Por el momento no quieren hacer una gran fiesta por la pandemia de coronavirus. Aunque, tal vez, en 2022 se casen por iglesia y la realicen. Entre los invitados estuvo, por supuesto, Hugo Moyano, el líder de Camioneros y padre del novio.



A pesar de una relación con idas y vueltas, Facundo y Eva nunca dudaron que estarían juntos por muho tiempo. De hecho, tras la relación con Nicole Neumann, el ex diputado volvió a enamorarse de Eva y se mostraron, reconciliados, en el verano de 2019, tras el Mar del Plata Moda Show, adonde ella desfiló y él fue a acompañarla.

Sobre su relación, Moyano había contado: “La conocí en un restaurante, ella no sabía que era yo. Cuando un amigo le dijo que venía Facundo Moyano se pensó que era Pablo, que es mayor que yo. Ella tenía 22 años y Pablo tenía casi 50, entonces le pareció raro. Era un domingo, había jugado Alvarado, en mayo de 2016, y un amigo me invitó a comer con Eva y una de sus mejores amigas, Mer. Ahí nos conocimos, empezamos a salir en grupo y después se fue dando la relación”.

Ella por su parte, relató: “No tenía ningún prejuicio. Me sorprendió porque pensé que Facundo era Pablo, alguien de mayor edad, y cuando lo vi llegar a él, me impactó. No lo conocía, pero me pareció re potro. Él no me cree pero desde ese día sabía que íbamos a terminar juntos. Yo soy medio bruja, ese día dije ´este es mío´”.