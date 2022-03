¡Vivan los novios! Los detalles de la boda de Jorge Lanata y la abogada Elba Marcovecchio

Desde que era muy joven, Jorge Lanata era un verdadero casanova. De muestra está todo su currículum amoroso en el que entran desde Patricia Orlando y Silvina Chediek hasta Sarah Stewart Brown, y muchas otras mujers con las que vivió largos o cortos romances. Ahora, el conductor quiere celebrar el amor y está listo para volver a casarse.

Por eso, el próximo mes, y después de dos años de noviazgo, Lanata y la abogada Elba Marcovecchio, realizarán su ansiada boda. En una entrevista, la letrada que forma parte del estudio de Fernando Burlando relató: “Nos casamos en abril. Estoy súper feliz, feliz, feliz. Nos vamos a casar también por iglesia, lo cual me pone más feliz todavía. Los detalles no van a trascender porque va a ser algo muy íntimo. Eso lo mantendremos en la intimidad”.

La noticia era conocida. El propio Lanata la había hecho pública durante su programa radial durante diciembre del años pasado. Aunque solo había adelantado que el casamiento se realizaría en abril de 2022. En ese momento, sus compañeros le hicieron diversas preguntas sobre el festejo, pero el conductor se negó a dar mayores detalles.

Ahora, Marcovecchio adelantó varios detalles de la celebración. “Va a ser algo muy íntimo, es una boda íntima porque nos gusta que estén aquellos que nos quieren. Al principio iba a ser de 50 invitados. Pero ahora la listo se extendió un poco más. Van a ser 100 invitados en total”.

Y sumó: “Será una linda comida íntima, prolongada, extensa, relajada y elegante. No será una boda tradicional. Va a ser algo divertido y con mucho glamour. Yo estoy feliz y muy expectante por todo lo que pueda ocurrir”. Y sobre el ida y vuelta con Jorge por el casamiento, dijo en broma: “Le recuerdo todos los días que nos casamos el mes que viene”.

Además, la abogada relató que ella sola se encarga de la organización: “No tenemos ni wedding planner (organizadora de la fiesta), ni nada parecido. Nos ayudan los empleados del salón donde vamos a hacer el casamiento. Pero no voy a decir cuál es, ni dónde queda para estar tranquilos. Lo vamos a mantener en secreto”.

Sobre la prohibición de usar celulares, tal como ocurrió en la boda de Ricky Montaner y Stefi Roitman, que también mantuvieron en secreto la ubicación de su salón casi hasta el final, Marcovecchio afirmó: “Los celulares no van a estar prohibidos de ninguna manera. Eso no se le puede solicitar al señor libertad de prensa. No creo que haya demasiadas cuestiones. Tampoco vamos a estar divulgando cuestiones que no tengamos ganas de contar en la previa. Pero después yo cuento todo”.

Y sobre la fiesta en sí, brindó algunos detalles: “No vamos a poner muchos requisitos. Queremos que todos vengan a divertirse y a pasarla bien. Va a ser una linda comida íntima, prolongada, extensa, relajada y elegante. Pero Que nadie me venga con un vestido cortito porque no entra”.

El romance comenzó en 2020 y se afirmó con el tiempo. Ya compartieron meses en la mansión que él tiene en José Ignacio, en Uruguay, y también su piso de Buenos Aires. “Estoy enamorada desde el primer día... Me enamoró todo”, lanzó ella al ser consultada por su relación.

Y recordó cómo se lo presentó a sus hijos: “Fue muy gracioso porque antes de presentárselo yo les dije que salía con alguien. Y ellos muy superados me dijeron que ya sabían con quién. En el celular tengo los contactos con nombre y apellido, y me dijeron: ‘Ponés una voz de tonta cuando le contestás a él’. Jorge es el único hombre que han conocido. Con mis hijos se lleva bárbaro. Ellos me critican a mí, porque yo bailo y canto. Para mis hijos es un papelón y Jorge les da la razón a ellos. Es compinche de ellos”.