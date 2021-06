¡Vivan los novios! Se casó la cantante Rocío Quiroz: el álbum de la boda en Chascomús

Después de muchos meses de espera por la pandemia de coronavirus, la cantante Rocío Quiroz y su pareja Eduardo Etchepare se pudieron casar. Acompañados por su hija Alma y rodeados de familiares y pocos amigos, la pareja dio el sí en un registro civil de la ciudad de Chascomús, adonde viven desde hace años.

La historia de este casamiento comenzó el 10 de abril, la fecha original, que debió suspenderse porque ambos se contagiaron de COVID-19. En aquel entonces, la artista había dicho: “Estábamos a una semana del casamiento. El 10 de abril nos casábamos. Y me empecé a sentir mal, y empezamos a probar la pimienta. Y no sentía nada. Y Edu me decía ‘¿me estás cargando?’. Entonces le dije ‘vamos a hisoparnos urgente’”.

Y agregó: “Así que estuvimos aislados 10 días, en su cumpleaños también. Y encima tuvimos que suspender todo el casamiento, porque ya lo teníamos ahí. Y justo habían anunciado que no se podía pasar el límite de personas, entonces era todo muy junto”.

Varias semanas después, Rocío juró que, en esta ocasión, no iba a anunciar la nueva fecha de su boda. Y aseguró: “La gente, los periodistas y todos se van a enterar cuando subamos una foto a las redes sociales, porque no vamos a hacer nada especial ni vamos a poner una nueva fecha. Tampoco vamos a anunciar nada para no volver a tener estos problemas que ya pasamos”. Y sumó: “No es en contra de nadie, obvio, si a nosotros nos hubiera encantado poder hacer la fiesta”.

“La verdad es que la pasé mal cuando fue todo lo de la suspensión. Y encima se le sumó lo del coronavirus, que fue complicado. Hubo días que me costaba hasta levantarme de la cama, pero bueno, por suerte lo superamos”, confesó la cantante, que tuvo un enfrentamiento con Ángela Leiva hace un tiempo.

En ese sentido, Quiroz sumó: “Mi pareja también dio positivo, pero a él lo afectó menos, si bien estuvo dos días con síntomas. La que no lo pasó nada bien fue mi mamá, que es de riesgo porque tiene diabetes, y eso me asustó muchísimo”. Y finalizó: “Le costaba respirar, tampoco quería salir de la cama. Afortunadamente nos recuperamos todos, pero la angustia fue enorme”. Ahora ya llegaron las buenas noticias.

Ella es una de las cantantes más reconocidas de la movida tropical y tiene un enorme público que la seguía por todos lados, antes de que se destara la pandemia. Dueña de una larga trayectoria, Rocío había contado: "Desde los 6 años que estoy cantando, en sí arranque a dedicarme a la música cantándole a mi mama y papa folklore y cumbia. A los 11 años, tenía una banda llamada 'Rocío y la gran sonora', donde hacíamos música colombiana. Después empezamos a crecer un poco más y tuve la posibilidad de estar en 'Pasión Canta' y, cuando entro al estudio de 'Pasión de Sábado', empecé un concurso y donde había 700 participantes y era la número 11".

Y había afirmado sobre su manera de componer canciones: "Mis temas están vinculados a las sensaciones: tema que escuches, tema que sentís. A mí no me gusta que me digan que soy la número uno, todos sueñan con llegar. Sabemos que es todo complicado, pero se puede cumplir".

En cuanto sus seguidores y fanáticos había remarcado: “Mi futuro hoy, es hacer feliz a mucha gente, a todos los que me siguen. Si uno tiene realmente el sueño y lucha por lo que quiere, puede llegar. A pesar de que muchas puertas se cierran, siempre se puede y vas a poder lograr lo que querés. A mí se me cerraron cientos de puertas y seguimos apostando a la cumbia Quiroz".

Pero hoy no es día de lo profesional sino que le dedicó todo a su gran amor. La boda entre Rocío y Eduado contó como testigos con dos sus mejores amigos: Sofia lissalt y Silvio Rivero. Durante la emocionante ceremonia, el flamante matrimonio estuvo acompañado por su hija Alma y sus familiares. ¡Qué viva el amor!



Créditos de fotos: @dianainsua_fotografia