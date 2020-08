Viviana Canosa cantó retruco y mandó a estudiar a los infectólogos: "Contagien confianza"

Sigue la polémica. Viviana Canosa recogió el guante y realizó un furioso descargo en Twitter. La conductora, duramente cuestionada por haber tomado dióxido de cloro en vivo, ahora apuntó contra los infectólogos y los mandó "a estudiar".

"Los estúpidos están seguros de todo y ser libre no es para cualquiera. Hay que tener coraje. Hay, lamentablemente, demasiada mediocridad e infelicidad", disparó la periodista, en respuesta a un seguidor que la alentaba a "hacer oídos sordos" ante las críticas.

Minutos después, Canosa publicó otro mensaje, en el que arengó a sus seguidores a no seguir los consejos sanitarios que se difunden en los medios de comunicación: "¡No vivan de acuerdo a la información que reciben! Averigüen, investiguen. No sean manipulados. Tu vida cambia cuando perdés el miedo y despertás. Los barcos grandes salen en las tormentas fuertes. Que las creencias no limiten tu vida. Salí de tu zona de confort. El conocimiento da poder. Conocé el tuyo".

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

El mensaje llega tras la aclaración que realizó la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, quien compartió también en su cuenta de Twitter una advertencia sobre el consumo de dióxido de cloro. "El ANMAT sacó un aviso o comunicado en relación a que no es un producto aprobado y que no solamente no existe evidencia de beneficio sino que puede ser tóxico", aclaró la funcionaria, al tiempo que alertó: "No está demostrado que el dióxido de cloro tenga ningún beneficio y generar más dudas e incertidumbre sobre curas mágicas no es bueno".

Canosa siguió con su "cruzada" y también apuntó contra los infectólogos, a quienes acusó de sembrar el pánico en tiempos de pandemia: "¡Dejen de quitarnos la paz, infectólogos mediáticos! Abandonen la tele, estudien. Ya pasaron cinco meses. Contagien confianza".

La periodista fue confrontada también por el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós. "Les recomiendo severamente a los comunicadores que intenten no comunicar diferente a la normativa vigente en la Argentina, porque genera confusión y puede generar algún daño", señaló.

"La Argentina tiene una entidad regulatoria que es la Anmat y todos tenemos que ser extremadamente respetuosos de la normativa. Ese tratamiento no está dentro de los aprobados en la Argentina. Hay suficiente información para analizarlo y la Anmar ya ha hecho una disposición y no lo ha permitido".

Advertencia: el consumo de dióxido de cloro puede generar graves trastornos a la salud

¿Qué tomo Canosa en vivo? El dióxido de clor es una solución al 28 por ciento de clorito de sodio en agua destilada. Se usa como "blanqueador y para descontaminar superficies industriales". Si bien lleva años intentando promocionarse como una cura para distintas enfermedades y afecciones (como la diabetes y el asma), no hay estudios que respalden su acción y los especialistas advierten que su consumo podría ser de riesgo para la salud.

Además de que ninguna institución lo reconoce como medicamento, el Amat debió emitir días atrás un comunicado -producto del accionar de Canosa en su programa Nada personal- y advirtió que "puede causar irritación en esófago y estómago; dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea e intoxicaciones severas, entre otras complicaciones que pueden incluir graves trastornos hematológicos, cardiovasculares y renales".