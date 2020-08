Viviana Canosa redobló la apuesta, tras enterarse de que analizan sancionarla: "Les pido que..."

Sigue el escándalo. Viviana Canosa redobló la apuesta, después de que el Ente Nacional de Comunicaciones revelara que se analizan sanciones contra la conductora por haber tomado dióxido de cloro al cierre de su programa Nada Personal. Indignada, la periodista se volcó a las redes sociales y redobló la apuesta con una campaña con la que busca ponerle fin a la "campaña del terror" que, según ella, llevan adelante los funcionarios del gobierno de Alberto Fernández.

"El 21 de marzo, es decir al día siguiente de (que se decretara) la cuarentena, hicimos recomendaciones de cómo tratar el tema del coronavirus y hace un mes volvimos a reiterar esas comunicaciones", advirtió el vicepresidente de la ENACOM, Gustavo López, en alusión a las capacitaciones que llevó adelante el Gobierno con referentes de todos los medios de comunicación del país para tratar con responsabilidad la cobertura de la pandemia por Covid-19 en el país.

Al momento, el ENACOM analiza si la conductora violó uno de los artículos que regulan la actividad periodística, al tomar en vivo dióxido de cloro, pese a que los principales organismos internacionales aseguraron que se trata de una sustancia tóxica para el organismo y que no se probó su injerencia en la prevención contra el coronavirus.

"En el artículo 70 de la ley de servicios de comunicación audiovisual se sanciona a aquellos licenciatarios que den información falsa o puedan dar algún tipo de información que ponga en riesgo la salud o la vida de las personas. En cualquier caso, vamos a actuar en consecuencia", advirtió López.

El titular de la ENACOM también hizo público su malestar por el accionar de la conductora. "No podemos tomar a la ligera en la televisión cualquier tema, no sería conveniente y menos en este momento tan delicado que está viviendo la Argentina y el mundo. Apelamos a la comunicación responsable y que se consulte a sitios estatales o prestigiosos en cuanto a la temática de salud", sumó Claudio Ambrosini.

La repercusión que generó la decisión de Canosa de desafiar frente a cámara a todos llegó incluso a ser un tema de agenda para el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós. Consultado sobre el tema, el funcionario pidió consciencia ciudadana: "Le pido a la población que sólo se rija por lo que dicen los organismos de salud, que son los verdaderos entendidos y responsables. El resto no debería ser tenido en cuenta".

Lo mismo hizo la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, quien ratificó que el dióxido de cloro es una sustancia que puede resultar tóxica para la salud. "El ANMAT sacó un aviso o un comunicado en relación a que no es un producto aprobado y que no solamente no existe evidencia de beneficio, sino que puede ser tóxico. Este tipo de acciones pueden impactar en la conducta de algunas personas, que por temor o por confianza, pueden adoptar una actitud que les genere perjuicios".

Atenta a la posible sanción, la conductora decidió redoblar la apuesta desde sus redes sociales. "Hay un futuro, en el medio de tanto terror que nos quieren infundir. Basta de miedos", disaró, al tiempo que arengó una campaña en redes, con el hashtag #BastaDeMiedos. "Elegí esta canción y les pido que graben con sus teléfonos el video, para que perdamos el miedo. Es maravillosa, es impecable, describe exactamente lo que pasa".