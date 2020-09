Viviana Canosa se enojó: dijo que no está viviendo ningún romance y que es víctima de "una campaña de desprestigio"

Viviana Canosa se enojó. Y parece claro que el destinatario de sus enojos, esta vez fue Jorge Rial. La periodista que bebió dióxido de cloro en cámara desmintió enfáticamente que estuviera viviendo un romance con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. El bardo empezó ayer con este tuit. Y prosiguió en Intrusos, claro. Rial mencionó a Canosa como "la periodista" del romance, pero en ningún momento mencionó a Berni, aunque sí lo sugirió la comunidad tuitera mientras miraba el programa. Berni es un "abonado" al programa Nada Personal, que conduce Canosa por El Nueve.

Viviana Canosa fue, así, Trending Topic durante buena parte del día en Twitter. Sin embargo, anoche aseguró que no tiene ningún romance, que nada de esto es cierto, que no lo ama a Sergio Berni y que planea ir a la Justicia para que quede claro que no está enamorada del ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. No, de ninguna manera. No lo quiere y la Justicia lo tiene que saber y, para ella, tiene que tomar cartas inmediatas en el asunto. "Nació el amor. Él cruza la General Paz para verla", había dicho Rial. "Me cuentan que un día en el campo ella tuvo que salir a los pedos porque venía la otra", dijo Rial.

"Nuevamente soy víctima de una nueva campaña de desprestigio, donde se me atribuye un romance que no es cierto, por lo tanto es falso y vulnera mi intimidad. Frente a esta acción de #violenciaMachista denunciaré ante la justicia a los responsables", publicó la periodista en Twitter y dio la sensación de que estaba muy enojada. Enojadísima, como si el dióxido de cloro le hubiera caído mal.

Luego de ese tuit, Canosa entró en otra polémica, cuando reclamó la libertad de "Presto", Eduardo Prestofelippo, el activista de ultraderecha cordobés que amenazó de muerte a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

Así las cosas. Canosa está enojada, no está de novia con Sergio Berni y quiere que liberen a Presto. Nada personal.