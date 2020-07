Viviana Canosa siguió la polémica por su pelea con el presidente y respondió el comunicado de Canal 9

Viviana Canosa continuó con la polémica instalada esta semana a partir de su declaración sobre una supuesta agresión del presidente Alberto Fernández por mensaje de texto que ella interpretó como una “presión” y hasta habló de mensaje “intimidatorio”. Ahora, luego de que ayer Canal 9 emitiera un comunicado donde afirmaba que no habían recibido presiones del Gobierno, la conductor de Nada personal arremetió tanto por Twitter como en su programa.

Todo comenzó el martes, cuando en una entrevista con la AM 1110, Canosa habló de supuestas presiones a través de un mensaje de WhatsApp que le había enviado el presidente. Afirmó que fue en un tono intimidatorio y sostuvo que al día siguiente de responderle al mandatario sintió un fuerte malestar en todo el cuerpo producto de la tensión del cruce.

Un día después, Canosa continuó con su relato en su programa televisivo de Canal 9 y disparó: “Podrá lograr que me echen, pero no que me vaya de la tele”, en referencia al presidente. Incluso en su editorial dijo se sentía “absolutamente decepcionada” con Fernández y remarcó que “ojalá nunca más” la llame. “Lamento que hayamos interrumpido nuestra amistad”, consideró. Desde el Gobierno no hicieron referencia a la cuestión.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Leé más | ¿Le soltaron la mano? El comunicado de Canal 9 tras la denuncia de Viviana Canosa a Alberto Fernández

Sin embargo, ayer en un comunicado Canal 9 descartó que el medio hubiera recibido presiones por parte del Gobierno, en un tuit donde pareció que minimizaban el episodio que había relatado Canosa. “El Nueve informa que no ha recibido ningún tipo de presión gubernamental y ratifica su compromiso con los valores democráticos y el respeto a la diversidad de opiniones”, indicaron.

Tras ese mensaje, Canosa publicó un nuevo tweet donde afirmó: “Quiero dejar en claro que las presiones que recibí fueron dirigidas contra mi persona, es cierto que Canal 9 no fue el destinatario, aunque es evidente que Nada Personal se emite en El Nueve. Nunca fui censurada por las autoridades, gozo de libertad de expresión”.

¿Pero cómo siguió la novela?

Más allá del tuit y de sus mensajes en su programa de TV, Canosa tenía ayer una posibilidad de haber hablado sobre las presiones que mencionó esta semana ante la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de diputados, que preside el diputado del PRO Waldo Wolff.

Además, Wolff había invitado a Cristina Pérez, conductora de Telefé Noticias, quien semanas atrás también quedó en el centro de la escena por una discusión con el presidente, y luego hizo un fuerte editorial en su programa de Radio Mitre contra Fernández, donde disparó: “¿Tenía necesidad de buscar humillarme al aire?”. En aquel cruce, el mandatario le había pedido a la periodista que leyera la Constitución tras una pregunta sobre el caso Vicentin. Lo cierto es que tanto Canosa como Pérez pegaron el faltazo sin aviso.

Leé más | Viviana Canosa y un duro mensaje a Alberto Fernández: "Ojalá no me llame más, no me asuste"

En cambio, en la comisión de libertad de expresión se escuchó, entre otros, el testimonio de la periodista deportiva Angela Lerena, quien comenzó su relato con la lectura de una solicitada firmada por más de 2.000 periodistas que señala, entre otros aspectos, que "no toda crítica puede ser considerada un ataque a la profesión".

En este contexto, en su programa Canosa explicó que recibió muchos llamados por lo que había ocurrido. “El canal tuiteó algo. A mí me pareció que estuvo muy bien, pero parece que a muchos periodistas no, así que respondí el tuit”.