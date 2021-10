Viviana Canosa volvió a la televisión y habló de su estado de salud: "Casi me muero"

Viviana Canosa regresó este jueves 7 de octubre a conducir su programa Viviana con vos (A24). La periodista no estuvo al frente del ciclo desde antes de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y con su regreso, le puso fin a las especulaciones que hablaban de un posible cuadro de coronavirus, un falseo de un PCR y una supuesta desvinculación de la señal. "No tengo nada preparado, así que voy a improvisar", avisó.

Fue el martes, cuando Viviana hizo su reaparición en las redes sociales, en medio de la noticia de la complicación de salud de su madre, internada por un cuadro de Covid-19, y de versiones que aseguraban que había sido desvinculada por autoridades del Grupo América, luego de truchar una prueba PCR. "Qué extraño que es volver y que agradecida estoy. Fueron semanas muy difíciles y a la vez fue un extraordinario viaje en el momento más intenso personal y profesional de mi vida", sostuvo.

Y siguió: "Fue la primera vez en mi vida que no me importaba el qué dirán, que no me importaba que mintieran sobre mi vida, que me operaban...no me enganché en la picadora de carne y sentí que era el momento de conectar conmigo por primera vez". Ante la lógica pregunta sobre qué fue lo que ocurrió y qué la motivó a abandonar todo este tiempo su programa, la conductora resaltó: "Pasó que casi me muero, nada más ni nada menos".

Canosa no hace su programa en A24 desde el 15 de septiembre pasado y faltó a la cobertura de las PASO. Las primeras versiones afirmaban que la periodista había contraído coronavirus, algo que se encargó de desmentir este jueves en su descargo: "Casi me muero, pero no por el COVID. Estaba tan preocupados por si tenía o no COVID y eso fue lo que me dio mucho dolor. Fue una caza de brujas".

Luego de aclarar que se sometió a tres test de detección RT-PCR, estudios de sangre, diversos estudios y tomografías que dieron negativos, detalló: "(Juan Manuel) Dragani era el primero en preguntarme cuándo iba a parar, que estaba desbordada. Mi madre me dijo una vez que se había llevado a mis perras para que me tomara 20 días. La verdad es que llamé al canal, les conté lo que me dijo el médico: que no tenía COVID, que los PCR me habían dado negativos, que me hice estudios de sangre y nada. Sí, mi tos era muy nerviosa y me dijo el médico que tenía que ver con el barbijo, que a los alérgicos los complica. Siempre a esta altura del año toso, pero esa es una anécdota que no me importa nada".

Según explicó, al llamar al canal las autoridades del mismo le permitieron tomarse unos días más de reposo al advertir que su tos perduraba. "Entonces me quedé unos días más, apagué el teléfono y me descompensé. Fue como el tipo que va a la guerra, da batallas y las gana. Yo naturalicé todas las peleas que dí, pensé que fue normal todo lo que hice: enfrentar a un gobierno, la batalla del aborto y todo lo que ya saben....que una moto me pase por encima. Hasta naturalicé que una moto me pase por encima de mis pies y vine a trabajar igual. ¡Una locura! Si tuviera que darles el ejemplo sería como si fuera un celular, a mi no se me gastó la batería , sino que se me quemó el cargador".

Canosa sostuvo que, por primera vez en su vida, sintió que se podía "morir de verdad". "La miraba a mi hija de 8 años y no tenía fuerzas para levantarme de la cama. No sabía cómo contarle a mi familia y a mis compañeros de trabajo que lo que me estaba pasando es que me estaba muriendo, porque no había un diagnostico que decía eso. ¡No! había desconectado de mí. Mi hija hace diez días me había dicho que me ocupaba de todos mis amigos y no me ocupaba de mí. ¡Mi hija de 8 años! Yo fui tirando y tirando de la cuerda. Dí peleas y salí airosa de todas ellas, pero tuvieron un costo: mi salud. De todos modos, lo de la caza de brujas con el tema del COVID me pareció muy preocupante", manifestó.

Sobre el estado de salud de Mirtha, su mamá, quien estuvo muy grave y se encuentra internada tras contraer coronavirus y estuvo intubada hasta hace dos días, concluyó: "La primera semana del COVID, mi mamá la vivió sin ningún síntoma. Ella ya está en una sala común, fuera de peligro. Una cosa es informar y la otra es operar, y lo que hicieron conmigo fue operar. Una falta de respeto a mi integridad. Mi mamá está muy bien. Después de tocar fondo, no me pienso calentar. Todo se va acomodando de a poco".