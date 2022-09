Viviana Saccone y el "episodio secreto" por el que abandonó Actrices Argentinas

Una más y van. Viviana Saccone, una de las representantes más activas de Actrices Argentinas, reveló que abandonó el colectivo, cuestionado e interpelado en más de una oportunidad por su apoyo discrecional de las actrices que denuncian casos de violencia y acoso laboral. "En un momento, sentí que era demasiado partidario. Y a mí no me interesa ningún evento que sea partidario. En principio, porque yo no pertenezco a ningún partido político", explicó.

En el ciclo El Show de Ulises, la actriz reveló que ella perteneció al colectivo de actrices desde su comienzo en el año 2018, justamente por la causa de la legalización del aborto; pero la ardua partidización de sus compañeras no le permitió continuar: "Yo estuve al principio, en la lucha por el aborto legal, que es algo que apoyo, que está muy bueno. Después, en un momento, sentí que se estaba 'partidizando'. Y en ese momento, sentí la necesidad de abrirme".

El notero del programa de Ángel de Brito aprovechó para consultarle en qué momento o por qué motivo creía que le había hecho el "click", a lo que ella reveló la existencia de un grave episodio, del cual no contó detalles, que le hizo darse cuenta de las distintas posturas que mantiene ella con respecto a sus ex compañeras: "La verdad es que hubo un episodio. Pero preferiría no nombrarlo porque no es un episodio mediático y como involucra a otras personas, me parece que no corresponde que yo esté diciendo nada".

Mujeres que renunciaron al colectivo de actrices argentinas

En el 2019, Florencia de la V renunció y se desligó del colectivo de Actrices Argentinas. "Me fui cuando no me apoyaron cuando tuve problemas, porque ellas son sororas con quien quieren", afirmó la conductora en su momento.

Florencia de la v.

Flor no está sola. A Valeria Bertuccelli tampoco la apoyaron en su denuncia pública contra Ricardo Darín. En su momento, Veronica Llinás, referente del movimiento, explicó los motivos: "Nosotras nos enteramos cuando lo contó en el programa de Luis Novaresio. Nos enteramos junto a todo el mundo. Lo que pasó fue que una compañera trajo a una asamblea el caso y se puso en evaluación. Bueno, no hubo quórum. ¿Por qué? Eso pertenece a las razones de cada una de las personas que estuvo presente y que decidió".

Isabel Macedo.

Por último, cabe recordar que Isabel Macedo fue consultada tiempo atrás sobre su no participación en la agrupación, a lo que respondió: "No me gustaría formar parte porque no comparto las maneras. No quiero ahondar tanto. Por él lugar que ocupo gracias a él (Urtubey), que es la persona que tiene poder. Compartiendo mi vida con él, tengo acceso a cosas a las que de otra manera no tendría".