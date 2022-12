¡Volvé a Qatar, amuleTini! La razón por la que Stoessel se fue del Mundial

Tal y como dijo la número uno del rubro en su tema quiero volver "todo lo que empieza termina". Y esto fue lo que paso con las críticas de las redes sociales para con Tini, que desde que llegó a Qatar el seleccionado argentino no para de ganar.

La cantante había sido en las últimas semanas el centro de las críticas en las redes sociales, principalmente en Instagram, ya que decían que por su culpa, por ser "mufa", tanto a su pareja Rodrigo De Paul como a todo el quipo dirigido por Lionel Scaloni, le había ido mal. Lo cierto es que el tiempo dijo la verdad, y Argentina logró pasar a cuartos de final tras el partido que disputó con Australia.

Tras el triunfo, fueron a cenar a un restaurante glamoroso del excéntrico país mundialista, pero algo llamó la atención de sus fans. Estaba su novio, sus amigos, pero faltaba el creador. ¿Dónde estaba Alejandro Stoessel? Resulta que el productor se fue ni bien termino el encuentro rumbo a Madrid por asuntos laborales.

Días después, la ex Violeta también emprendió un viaje y se va rumbo a Barcelona para grabar el videoclip de un tema nuevo que saldrá en un tiempo. Aunque sus oyentes están muy expectantes y ansiosos por ver y escuchar su nueva música, hay algo que los preocupa más. Y no solo a ellos, si no a todos los aficionados del deporte. ¿Vuelve para el próximo partido?

Este viernes Argentina se encontrará un paso más elevado y jugará los cuartos de finales contra Paises Bajos, y se especula sobre la presencia de la artista en el estadio. ¡Sí, Tini vuelve para la siguiente fecha que protagonizará la Scaloneta! Amuletini estará presente otra vez en el Mundial. La información que contó Yanina Latorre, quien es amiga de Mariana Muzlera, la mamá de la persona que supo acompañar a Coldplay en su último show en el país, encendió dudas sobre su nuevo tema musical.

¿Será una colaboración? La realidad es que no se filtró ninguna información sobre el próximo lanzamiento de Martina, pero no hay dudas de que será un tema para bailar hasta abajo una y otra vez. Con respecto a la influencia de su presencia para con el resultado del partido, de más está aclarar que son teorías conspirativas de la gente y que ella no está vinculada a los resultados no gratos.