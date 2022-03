"Volvé y haceme sonreír de nuevo": el desesperado pedido de la Trilliza de Oro y su nuera

María Emilia Fernández Rousse, una de las Trillizas de Oro, volvió a apelar a las redes sociales para pedir más cadenas de oración por la salud de su hijo, el polista Clemente Zavaleta, quien permanece internado en terapia intensiva luego de caerse de su caballo en el torneo de polo de Palm Beach.

En las últimas horas, María Emilia compartió una historia desde el Instagram oficial que comparte con sus dos hermanas en la que compartió una foto de todos los "primos de oro" y sumó un "vamos Corchito", acompañado por tres emojis de corazones.

El último posteo fue hace seis días, cuando compartió una foto junto a su hijo y le dedicó un emotivo posteo: "¡Quiero que me abraces otra vez! Sos un guerrero y lo vas a lograr. Fuerza". Luego, sumó emojis de corazones, fuerza y dos manos rezando.

En tanto, Isabel Strom, pareja de Clemente, hizo un desesperado pedido en la red social que comparte con su marido: "Come back and make me smile again (Volvé y haceme sonreír de nuevo, en español)". Luego, compartió un poema de J. Wailen titulado ¿Qué es el amor?

Amar es eso, hacer sentir sin tocar, es apreciar la locura y los defectos, es poder amar sin romper.

Amor es estar siempre, aquí o allá, sin importar el miedo, la distancia y la oscuridad.

Amor es sanar lo que que otros han echado a perder...

es mirarte a los ojos y decirte con una sonrisa

Que todo va a esta bien. Amor es decir: lo siento...

me equivoqué... volvamos a empezar...

porque después de todo, el amor es solo para valientes

los corazones que nunca dejan de intentar

Según lo que trascendió, el joven de 36 años estuvo cerca 15 minutos inconsciente y fue trasladado en un helicóptero a un centro asistencial, donde después fue operado en forma inmediata. Sufrió lesiones en la cabeza, además de tener de varias costillas fracturadas y un pulmón lastimado.

Zavaleta estaba jugando por el equipo Alegría, del canadiense Frederick Mannix. El partido contra Catamount fue suspendido cuando estaba 3-3 en el segundo chukker. Es conocido en el ambiente deportivo como "Corchito", y además de ser hijo de la trilliza de oro, lo es también del ex polista Clemente Zavaleta. El joven suele participar de los torneos de la Triple Corona que se disputan en la Argentina y además, como todos los polistas top, participa de los mejores torneos de Estados Unidos y de Inglaterra.