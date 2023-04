"Volví al maltrato, nada es casualidad": Lourdes de Bandana y otra dura denuncia en las redes

La cantante Lourdes Fernández, conocida artísticamente como Lowrdez y por haber sido una de las integrantes del grupo Bandana, pidió una vez más ayuda a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram y no tardó en circular en las redes sociales. En las imágenes, a la cantante se la puede ver angustiada y afectada por la situación, y denunciando maltratos por parte de su hermana Ana Fernández, una azafata unos años más joven que ella.

Si bien fue borrado de la red social de Lourdes en cuestión de minutos, el breve clip en cuestión quedó dando vueltas en las redes sociales y se viralizó, mostrando una imagen de la artista bastante polémica y que preocupó a su entorno y sus fanáticos."Esto es lo que me hace mi gente, porque soy alcohólica y soy sufriente. Y me está cuidando, entonces cuando me están cuidando, aparentemente, hay que hacer un favor", son algunas de las palabras que se entienden de la historia filtrada. Luego lanza un "mi mano", para mostrar los golpes y marcas que tiene en su muñeca.

En el video, la artista etiquetó a Ana y estaba acompañado por unas palabras también difíciles de entender. "La otra hace más en la otra mano", es lo poco que se puede entender de lo que quiso decir. Tras el preocupante video, la cantante subió otra historia con un fondo gris, una etiqueta de su hermana y las palabras: "Volví al maltrato, nada es casualidad". A falta del primer video que la mostraba en condiciones bastante deplorables, esa publicación por sí sola generó mucha preocupación en los conocidos y las conocidas de la artista.

Luego de la acusación, la hermana recogió el aguante y compartió esa última historia de Lourdes, acompañada de un sticker con la frase "nunca es tarde para cambiar el rumbo de tu vida", una cara triste y un "Ohmmmm" en referencia al estado de meditación y paz constante que necesita para enfrentar las recaídas y la adicción de Lourdes.

Luego compartió otra frase de Gisela Gilges: "Hay tiempos que son para compartir. Hay tiempos que son para sanar. Hay tiempos que son para soñar. Y hay tiempos que son para intentarlo. Respeta tus tiempos".

El mensaje fue interpretado como una conclusión de la difícil situación que le toca vivir a su hermana y su familia, a partir de la confesión de su alcoholismo y el pedido de ayuda explícito que significa el video que se filtró. Cabe recordar que Lourdes fue víctima de violencia de género por parte de su ex pareja Leandro García Gómez, a quien denunció en noviembre del año pasado, tras mostrar en redes los diferentes moretones que tenía en su cara.

En esa oportunidad, Lowrdez reveló tratos terribles que sufrió por parte de su ex. "Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo cosas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele", reflexionó en aquel entonces. A su vez, la madre de Lourdes contó que ellos estaban separados desde mediados de año. La denuncia motivó que Gómez se acerque al canal América TV espontáneamente para dar su versión de los hechos y tratar de correr los ojos inquisidores que se habían posado sobre él.

"No vengo a hablar mal de ella. Nosotros hace cuatro meses que nos separamos. Por pedido de la psiquiatra de ella, tomé distancia. Hoy a la mañana, antes de subir esto, Lourdes me mandó un mensaje desde su auto diciéndome: 'ahora vas a ver'", se excusó el denunciado. "Dejemos que la Justicia avance. Ella es una excelente persona, una de las artistas número uno de la argentina es una persona maravillosa", agregó en aquella oportunidad. Pedir ayuda es el primer paso. Lo que le acaba de pasar a la cantante fue un llamado de atención para que escuche su familia, sus afectos y quienes la quieren ver bien.