Volvió a Susana: la crisis con Telefe, la "tortilla del millón" y el frustrado "capricho Chiqui"

Después de las fuertes críticas que recibió por cuestionar las disposiciones sanitarias de la Argentina mientras transitó toda la pandemia de Covid-19 en su mansión de Uruguay, Susana Giménez regresó al país en un vuelo privado, acompañada por uno de los cachorros de su perra Rita. La conductora respondió a quienes la criticaron por sus duras declaraciones contra el país y se refirió a la tensa relación que mantiene con Telefe, después de un 2020 que marcó un antes y después en su histórica relación con el canal.

"No leí ninguna crítica, fue todo amor lo que leí. ¿Por qué me critican? Yo puedo ir a donde se me da la gana. ¿Por qué el argentino siempre tiene que criticar o quiere encontrar la parte mala de la gente. ¿Por qué no serán como un perro, como este, por ejemplo?", respondió al cronista de LAM, que la aguardó pacientemente en el aeropuerto para hacerle la primera nota tras su llegada al país. Cabe resaltar que la conductora deberá permanecer aislada hasta el próximo tres de septiembre, para cumplir así con las disposiciones sanitarias.

La noticia de que Giménez regresaría al país alimentó los rumores de que sería ella la gran invitada al regreso televisivo de Mirtha Legrand, quien regresará a la pantalla chica el sábado con una mesa que estará finalmente integrada por el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós; Carolina "Pampita" Ardohain, Baby Etchecopar y Jonatan Viale. La presencia del funcionario de Horacio Rodríguez Larreta se confirmó a último momento, después de que el humorista Roberto Moldavsky suspendiera su presencia "por motivos personales".

En principio, Susana no podrá participar del regreso televisivo de su amiga por el aislamiento. Pero hay algo más que podría impedir incluso que se siente en la mesa televisiva, incluso después de cumplir con la disposición sanitaria. De acuerdo a lo que pudo confirmar BigBang, la sorpresiva "baja" de último momento de Moldavsky habría sido una decisión de las autoridades del canal de las pelotas por la competencia directa con uno de los ciclos más importantes de la grilla de los sábados PH.

Esa prohibición también aplicaría para la diva, con quien además hay "temas pendientes" desde el 2020. ¿Qué fue lo que sucedió? Ese año, la diva recibió una cifra millonaria por su contrato, pero la "contraprestación" para con el canal fue casi mínima. A diferencia de otras figuras como Marley (quien llegó incluso a trasladar su ciclo Por el mundo a su mansión en Tigre), la diva brilló por su ausencia y luego partió rumbo a Uruguay, cuando el avance de la pandemia de Covid-19 se recrudeció en territorio argentino.

"¿Le pagamos una fortuna todo el 2020 para que solo haga una tortilla de papas con Marley?", fue la contundente frase que lanzó un importante directivo del canal, en alusión a la única participación que tuvo la diva de los teléfonos durante el año pasado por la señal de las pelotas. A eso se le sumó el mega proyecto con Amazon Prime Video que la diva sí grabó el año pasado. Se trata de la ficción argentina Porno y Helado, creada, escrita y dirigida por Martin Piroyansky. Además de La Su, el elenco que compondrá la ficción que tendrá una duración total de ocho capítulos de treinta minutos cada uno tiene como actores a Eliseo Barrionuevo, Javier Niklison, Santiago Korovsky y Favio Posca.

El tenso vínculo con el canal condiciona a la diva, quien durante muchos años tuvo un peso muy fuerte dentro de la emisora. Y, al parecer, deberá conformarse con encontrarse con su amiga sin cámaras y sólo para tomar el té, antes de su regreso a Uruguay. Consultada sobre si hará o no televisión este año, la diva esquivó con elegancia la pregunta, aunque aseguró: "Yo creo que sí, vamos a ver".