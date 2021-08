¡Volvió el Comandante! Reactivaron la cuenta de Ricardo Fort en Twitter: quiénes la manejan y los secretos de la vuelta

Tras la inesperada muerte de Ricardo Fort, su cuenta de Twitter se volvió uno de los lugares preferidos de los usuarios de esa red social. Es que el empresario había dejado escritas un sinfín de frases que hacían las delicias de todos y que podían ser aplicadas a cualquier momento de la actualidad.

Desde “Me está agarrando otra úlcera. No puedo verlo más” y “Yo no puedo creer lo que veo…” (este últimó superó los 100 mil retuits) a “Basta de subestimar al público… Llamen actores” y “Una vergüenza y un insulto al televidente. No se soporta verlo y oír. Los diálogos paupérrimos, faltos de actores. Ampliaren en mi coluna” (SIC).

Por esos ocho años, desde la muerte de Fort hasta hoy, la cuenta tuvo miles y miles de interacciones, retuits favs. Se convirtió en una especia de oráculo de la red social del pajarito. Y ahora ha sido reactivada nuevamente.

Mientras la producción de la docu-serie del chocolatero entró en una polémica porque Virginia Gallardo, quien fue una de sus conocidas novias mediáticas, se negó a participar y los allegados a la familia Fort aseguraron que en la ficción “están todos los que tienen que estar”, los hijos de Ricardo le hicieron un homenaje a Fort.

Por eso, Marta y Felipe tomaron el control de la cuenta de Twitter y le dieron inicio a una nueva etapa en redes sociales. "Hola! Somos Marta y Felipe. Desde hoy vamos a mantener esta cuenta activa en homenaje a papá. Empezamos dándoles esta gran noticia. Gracias por quererlo todos estos años", expresaron en el primer posteo de esta nueva gestión.

Desde hace un tiempo, los jóvenes tomaron cierta actitud frente a los medios de comunicación y han dado varias entrevistas en las que hablaron de su actualidad, del recuerdo de su padre y de cómo fue encarar la vida sin él, desde su muerte hace poco más de ocho años.

Además, ambos se encuentran trabajando con el productor y periodista Eddie Fitte en la serie, que tendrá un costado absolutamente documental, sobre Fort, y para eso han recopilado materila personal y también de todo lo que hizo su padre en su corta carrera en la televisión.

De manera sorpresiva, y luego de sufrir varios problemas de salud, Fort murió el 25 de noviembre de 2013. Para ese entonces había cumplido el sueño de convertirse en una estrella del firmamento de la farándula de Argentina. Su muerte causó conmoción en quienes lo amaban y también en sus detractores. Tenía 45 años y estaba internado en el Sanatorio de La Trinidad de Palermo.

El parte de defunción indicó que tras sufrir “una sepsis generalizada, terminó en un paro cardio respiratorio”. Desde hacía mucho tiempo, Fort tenía infinidad de dolores en todo su cuerpo. Hoy el mundo del espectáculo está a punto de rendirle un homenaje. Y sus hijos en Twitter también.