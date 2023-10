Volvió el Tinelli de los 90: comparó a una bailarina con una "vaca" y dijo que las mujeres se "ofenden por todo"

La historia de la televisión no deja dudas en ese sentido. Marcelo Tinelli fue el conductor más grande de los años 90 en la Argentina, más allá de cualquier valoración subjetiva, ya que fue el que más puntos de rating cosechó convirtiéndose en una referencia ineludible en su rubro. Su versión presente, lejos de haberse adaptado a estos tiempos más igualitarios, parece salida de esa época llena de banalidad, machismo y superficialidad.

Es cierto que probablemente sea pedirle mucho a una persona que, en la última década, se destacó como cortador de polleras de algunas de las participantes que brillaron en el Bailando por un Sueño, pero el evento que protagonizó el miércoles en el show que ahora va por América TV descolocó a muchos y muchas de sus espectadoras.

El hecho se dio cuando estaba en la previa del chamamé que bailó la correntina Constanza "Coti" Romero con Jitsu Díaz, donde Marcelo dialogó con ella y hasta se sumó al outfit estilo gauchesco del litoral que llevaban. En ese contexto fue que la ex Gran Hermano llevó una vaca gigante de peluche al estudio de Martínez y aseguró que su nombre era "Lourdes".

Esta definición no fue una casualidad, sino que se basa en la pelea que tienen entre correntinas Coti y la bailarina y pareja del productor "El Chato" Prada, Lourdes Sánchez. A la espera de la coreografía que iba a hacer con música de Los Alonsitos, la actual participante del Bailando 2023 ironizó al respecto cuando Tinelli le recordó que ella había usado la misma música.

"¿Pero ella cantó con Los Alonsitos, o era ’Jardín, tintin’?", lanzó Coti haciendo una referencia al programa infantil El Universo de Lourdes que conducía su rival. "Yo la invito a cantar con nosotros nuestro tema", expresó después. El otro tema en donde el conductor buscó profundizar fue la separación de la ex GH de otro compañero de reality: Alexis "El Conejo" Quiroga, quien ya tiene un affaire con su compañera en el certamen de baile.

"Lo dejaste tan mal. Lo banco a ´El Cone´. El pibe está saliendo con la bailarina, y para mí, y ahora que no está ella, agarró lo que tenía más cerca, porque ante el dolor... agarrás la vaca cuando te dejan", comparó 'El Cabezón'. "No digo que la chica sea una vaca, ni que sea un animal. Lo que estoy diciendo, y quiero que me interpreten bien, es que me dio pena", aclaró, mientras intentaba relativizar el comentario discriminador que había hecho.

Y si algo le faltaba a la brutalidad que dijo en vivo, fue lo que vino después, que directamente lo dejó ante un lugar común típico de quienes buscan perpetuar las diferencias de género de la sociedad en la que se vive: "Ahora se ponen todas ofendidas por todo". Sí, la frase con la que buscan excusarse algunos hombres ante comentarios discriminadores en la actualidad.