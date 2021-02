Volvió MasterChef: desde el cara a cara entre Alex y Martitegui, hasta los primeros ganadores

La segunda temporada de MasterChef Celebrity con 16 nuevos participantes empezó este lunes por Telefe con un promedio final de 19.1 puntos, según los datos de la medidora Kantar Ibope.

MasterChef Celebrity arrancó este lunes su segunda temporada.

Durante la emisión del programa el conductor Santiago del Moro presentó a los 8 famosos que participaron del primer desafío, el cual se trataba de preparar un menú de varios pasos para un casamiento.

Así, las celebridades que salieron a la cancha fueron Alex Caniggia, Sol Pérez, Georgina Barbarossa, Daniela La Chepi, Gastón Dalmau, Daniel Araoz, Fernando Carlos y el ex futbolista Mariano Dalla Libera.

El martes, por su parte, competirán María O´Donnell, el ex jugador de básquet Hernán Montenegro, Flavia Palmiero, Juanse, Andrea Rincón, Cae y Cande Vetrano.

En cuanto a la participación de Carmen Barbieri, quien en este primer episodio estuvo ausente por haberse contagiado de Covid, fue reemplazada por su hijo Federico Bal durante los primeros días, aunque luego ese lugar los ocupará Claudia Fontán hasta que la cmica pueda regresar.

“¿Otra vez? La verdad, vieja, ponete las pilas y mejorate, ya está ¡Mirá que yo ya no sé más qué cocinar!”, dijo Bal mirando a cámara, pidiéndole a la capocómica que se apiadara de él.

Además, este primer programa contó con la participación especial como invitadas de Claudia Villafañe, Analía Franchín (subcampeona) y Fabio el Mono de Kapanga, quienes le brindaron a los participantes una serie de consejos.

“El consejo que tengo es que no se relajen, porque acá ‘cocodrilo que duerme es cartera’”, dijo la periodista, y le recomendó a los nuevos que le hicieran caso al jurado. Por su parte, la Tata señaló: “Lo que les puedo decir es que sean auténticos. Me considero una ama de casa y cocino como en casa, aunque ahora aprendí un montón de cosas”.

Uno de los momentos más esperados se dio cuando el Mono de Kapanga y Andrea Rincón se reencontraron al aire, luego de haber sido pareja años atrás.

“Vamos con el primer delantal para Andrea Rincón. Monito, por favor”, le dio el pie el conductor al cantante y, acto seguido, el músico procedió a la entrega. “¿Algún consejo para Andrea, Mono?”, le preguntó Del Moro. “Cociná bien”, le dijo. “¿Cocino bien o no cocino bien?”, lo apuró al aire la actriz. “Sí, sí”, atinó a responder el Mono. “¡Esa! Me gusta, me gustaba esa pareja”, cerró el animador del reality, al mismo tiempo que Andrea le guiño un ojo a su ex.

El jurado es el mismo de la primera edición celebrada en 2020, y está compuesto por el trío formado por Germán Martitegui, Dmián Betular y Donato de Santis.

De esta forma, los chefs les exigieron a los participantes que presentaran unos fingers food de varios pasos, como si se tratara del menú de un casamiento.

"Para mí la rompí, mirá lo que es eso. Un lujo. Probá el del medio, metele como un campeón Germán. Está fuerte eso pero yo creo que va", le dijo Alex Caniggia a Martitegui antes de que probara una de sus preparaciones.

Después de unos minutos de misterio, finalmente Germán le dio la esperada devolución. "Una sorpresa. Pensé que cocinabas peor que esto. Es muy simple pero cierra. Tal vez, le faltó un poquito más. Más chiquito y un poco más de sabor", cerró, con buena onda.

El desafío de esta primera gala consistió en que los ocho participantes seleccionados tenían que preparar, en 60 minutos, un menú en cuatro pasos, con tres variedades de finger food, una entrada, plato principal y postre trabajando en dos equipos.

Con los platos presentados, el veredicto del jurado fue favorable para el equipo rojo, integrado por Sol, Georgina, Dalmau y la Chepi, con lo cual el azul, conformado por Aráoz, Fernando Carlos, Dalla Libera y Alex, tuvieron que tomar el delantal gris para pasar directamente al jueves de última chance.