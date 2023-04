"¡Vos me garch... cuando tenía 16 años!": Jey Mammon y el audio con el que atacó a Lucas

Lo dijo una y otra vez. Primero se lo insinuó a Jorge Rial, en su entrevista con Argenzuela, luego hizo lo propio durante su charla con Baby Etchecopar para Basta Baby. "Tengo un montón de audios y de mensajes porque en realidad tengo toda mi historia que yo considero un vínculo, es un vínculo de amor que tuve con Lucas, a quien yo conocí a los 16 años. No sé si se inició a sus 16, a sus 17, de verdad lo desconozco. Dentro del daño profundo que se me está haciendo por el origen de la denuncia, por lo que significa la denuncia... ", manifestó y remarcó que en su poder tenía un audio que perjudicaría a Benvenuto.

De acuerdo con Jey, Lucas en ese audio el muchacho le insinuaba que si no contestaba sus mensajes podría llegar a accionar en su contra de alguna manera. Y como si esto no fuera suficiente, ese material fue dado a conocer por el propio Baby por la pantalla de A24. “Sinceramente, no miro la televisión argentina, porque viajo un montón y me chupa un huevo, pero lamentablemente me aparecen los videos en YouTube", se lo escucha decir a Benvenuto.

Y agrega: "El otro día vi un video tuyo donde opinabas de algo así como los abusos del fútbol argentino, no sé qué era porque te juro que estoy muy al margen de todo eso, de la televisión, perdón. Y me acordé que vos garchabas conmigo cuando yo tenía dieciséis años, ups. También me acordé que muchos familiares me vieron con vos, y también me acordé que tenía un par de fotos nuestras, yo con dieciséis añitos y vos con tu edad, en tu sofá en Eleven City, no sé si te acordás”.

El periodista aclaró, una y otra vez, que solo pasó una parte del mensaje que Lucas le envió a Mammon, donde especifica la edad en la que comenzaron su relación aclarando que eso no lo eximía de su responsabilidad moral. “Te mando un besote y me alegro un montón que hayas logrado lo que querías y realmente espero que seas feliz, ¿sí? Yo solamente quería una respuesta", le dice Lucas a Jey durante los segundos finales.

Jey Mammón habló de la denuncia, remarcó que Lucas tenía "¡16 años!" y afirmó: "Soy inocente"

Y concluye: "Por más que yo te haya dicho todas estas cosas, quedate tranquilo, no te traumes porque sé que sos demasiado ansioso, yo jamás iría a la tele y esas boludeces porque no, porque tengo otra vida. Pero me enoja un montón boludo que no me respondas, porque nos conocemos re bien y porque estarás enojado y cosas así que habrán pasado, ¿ok? Pero bueno, nada, quería mi cadenita, ¿ok? Más que nada por el valor sentimental que tiene. Te mando un beso".

El audio se da a conocer en medio de la denuncia por presunto abuso sexual que Benvenuto radicó contra Jey Mammon en 2020, cuando él tenía 14 años de edad. De hecho, el 9 de febrero del 2021, el conductor fue el sobreseído, por la aplicación de la prescripción, en la causa N° 53.975/2020. “Nunca me imaginé que aparecería esto, en absoluto. Por una sencilla razón: porque no lo hice. Ni lo hice, ni lo haría ni lo haré nunca jamás en la vida", sostuvo Jey.

Durante la última entrevista que el músico le concedió a Baby, sostuvo que el daño que le provocó la acusación de Lucas "es irreparable" e "irrecuperable". "Lo que yo considero un vínculo entre dos personas hace 14 años, de una persona de 16, 17... podemos hacer el debate moral que quieras, hace 14 años, de un chico de 17 años...¿El audio que vos escuchaste dice 16? Ok, 16, 16, 16, 16, 16, 16... Me parece tremendo que se corra el eje, 24/7 en la televisión argentina", dijo.

Al final de aquella charla, Mammon habló del estado de su madre. “Está tratando de venir a visitarme, pero no puede. Porque en ese programa que dijeron ‘acósenlo’ y pusieron mi foto, lo lograron. Porque tengo cámaras en la puerta de mi casa 24/7. Y ella que tiene silla de ruedas, no puede venir a visitarme. Y yo no puedo salir de acá. ¿Pero sabés qué? Ahora después de esta nota, voy a salir a la calle”, remarcó y cerró: “Soy inocente”.