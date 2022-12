"¡Vos no viajás nada!": Icardi y la furiosa última pelea con Wanda en Estambul

Se terminó de picar. El regreso de Wanda Nara a la Argentina dio lugar al inicio de un nuevo capítulo de la novela protagonizada por la empresaria y su marido, Mauro Icardi, quien sigue desde Turquía cada uno de los movimientos de la madre de sus hijas: Francesca e Isabella. La discusión final en Estambul que terminó por dinamitar todo y las graves denuncias de la panelista televisiva contra su pareja.

La empresaria tenía programado su regreso a la Argentina el viernes pasado, pero el viaje se postergó a último momento. Desde Europa, Wanda se contactó con la marca de lencería con la que tenía pautada una producción de fotos para avisar que no iba a poder cumplir con el compromiso debido a que le habían "perdido" el pasaporte. Sin embargo, la realidad habría sido otra.

De acuerdo a lo consignado por el periodista Pampito, Wanda y Mauro tuvieron una fuerte discusión en Turquía, luego de regresar de la escapadita romántica a las Islas Maldivas con las que buscaban darse una "nueva oportunidad". El desencadenante de la pelea tuvo lugar después de que el futbolista no sólo compartiera fotos íntimas de la pareja sin su autorización, sino que además habría "armado" la captura de WhatsApp en la que, según él, Wanda le pedía que no se olvidara de cuánto lo amaba y le agradecía por haberla llevado a su "paraíso".

Spoiler alert: cuando los niveles de toxicidad ya parecían insuperables, Icardi redobló la apuesta.

"Está todo mal entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Después del viaje que hicieron juntos a las Islas Maldivas para probar y poder tener una segunda oportunidad como matrimonio, finalmente no funcionó", advirtió Pampito, al tiempo que sumó: "Una de las cosas que hizo enfurecer a Wanda fue el chat privado que él publicó en su cuenta de Instagram. Este chat privado es mentira, es un fake; nunca existió. Por eso se enojó tanto Wanda. Esto hizo que la pareja vuelva a tener un punto final".

La discusión escaló al nivel que el futbolista le habría retenido el pasaporte para impedir así el viaje que Wanda ya tenía programado al país. "Atención con esto porque se viene lo turbio. Ella tendría que haber llegado a Buenos Aires el viernes porque tenía pautado hacer una campaña publicitaria con una marca de lencería. Avisó a último momento que no iba a poder estar presente en esta campaña. La marca ya tenía todo contratado: fotógrafo, estudio, camarín", precisó.

"Veinticuatro horas antes, Wanda avisó que no podía asistir porque había perdido el pasaporte. Lo que dicen y sospechan algunas personas, que no voy a dar tantos detalles, es que Mauro le habría escondido el pasaporte para que ella no pueda viajar a Buenos Aires. Hoy están separados. Wanda trató de mantener en secreto la llegada del aeropuerto, porque le permitieron salir por otra puerta", sumó Pampito.

Horas después de pisar suelo argentino, la empresaria no sólo dejó de seguir en redes sociales a su marido, sino que además ratificó desde su cuenta de Instagram que la reconciliación anunciada por Icardi era mentira y que ya no había vuelta atrás. ¿Cómo lo hizo? Apeló a sus seguidores y abrió el canal de preguntas y respuestas desde las redes para desmentir a Icardi.

"¿Por qué no decís que te reconciliaste?", fue la pregunta que Wanda utilizó como puntapié para dar el batacazo final. "Intenté, porque creo que una relación de tantos años merecía otra oportunidad, pero no resultó", disparó sin piedad. ¿Qué hizo su marido? Primero "archivó" los románticos posteos que había publicado junto a ella en sus redes, aunque en las últimas horas los volvió a hacer públicos. Una remera que diga: date cuenta, Mauro.