"Vos tenés Alzheimer": el duro comentario de Felipe a Gustavo Martínez durante una entrevista

En el medio de la conmoción que originó el suicido de Gustavo Martínez, ex pareja del empresario Ricardo Fort pero también tutor de sus dos hijos, Felipe y Marta, empiezan a surgir piezas de archivo que fueron pasadas por alto pero que con el trágico desenlace por un cuadro de depresión y principio de Alzheimer, empiezan a tener otro tono.

Una de ellas es una nota en la que Martínez, Felipe y Marta estuvieron los tres juntos en el programa de Véronica Lozano. Allí el hijo de Fort no sólo bromeó con la enfermedad que padecía su tutor sino que también sostuvo, con un poco de ironía, que él no era el centro de la escena ya que la nota la habían pedido con ellos.

Todo comenzó, en esa nota de 2019, cuando la conductora le preguntó a Felipe por un gato, una mascota que tenían en su casa. Allí Martínez un poco se confundió de fechas y situación para luego recibir una dura crítica de parte del joven. “Están hablando del gato electrónico”, dijo Felipe. Ahí Lozano interrumpió y le pregunto a Martínez: “¿Entonces vos odias al gato de Martu, no te gusta?”.

Sin dudar el tutor dio una respuesta afirmativa. “Porque lastima todas las telas de la sillas”, dijo ya con la mirada un poco perdida. Luego la conversación empezó a virar hacia el robot que tienen en la casa, un gato electrónico. “¿Y el otro gato, el electrónico, existe?”, indagó un poco más la conductora.

Antes de que Martínez pudiera responder, Felipe tomo su micrófono y dijo: “A ver capo, vos tenés Alzheimer”. Luego, entre risas en un momento incomodo, Lozano salió en defensa de Martínez al decir que no se acuerda de dónde estaba. “Pero eso está en otro departamento”, le dice su tutor a Fort que termina dándole la razón. Con el contexto del suicidio, y la situación que cuentan los testigos en la que estaba Martínez, toda esa secuencia toma otro color.

Es que ayer, durante toda la tarde, Felipe y Marta Fort dejaron varios mensajes en sus redes sociales. Mediante su cuenta de Instagram, a través de las stories, la hermana de Felipe contó cómo fue que se enteró de la noticia. “Todavía no lo proceso, pasó todo muy rápido y yo todavía no entiendo cómo pudiste hacerlo. Yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. No vi nada, ni escuché nada. Ni sospeché nada, porque yo lo veía a Gus igual que siempre. Sin ningún tipo de indicio que me haga pensar que vaya a poder hacer lo que hizo”, escribió.

“No estuve en todo el día en mi casa y cuando llegué estaba viendo una serie encerrada en mi cuarto y, apenas termino, al rato me entero de la noticia”, agregó en otra story. “Me pareció muy egoísta lo que hizo, pero se hizo público la enfermedad que tenía y de esa enfermedad uno nunca puede esperar la reacción que tendrá la persona”, remarcó.

“De igual manera fue una persona que ocupó un importante rol en mi vida y lo voy a extrañar siempre. QEPD (que en paz descanses) Gus, mi padrino”, cerró. Un dato que no pasó inadvertido por el entorno de la familia fue que tanto Felipe, como Martita, no se refirieron a Gustavo como su padre, sino que insistieron en que se trataba de su padrino.

Cerca de las diez de la mañana, sólo seis horas después de que se confirmara que Gustavo Martínez se había arrojado del piso 21 del departamento en el que vivía junto a los hijos que tuvo con Ricardo Fort, Felipe Fort sorprendió con dos historias en Instagram en las que se mostró muy crítico de quien fuera también su tutor legal desde la muerte de su padre. Si bien desde el entorno del chocolatero aseguraron que le habían hackeado la cuenta, el joven de 17 años, aún en shock por la noticia, grabó tres videos en los que ratificó su posición y exigió: "No hablen de lo que no saben".

"Sí, brazos cerrados. Una persona que no puede terminar de 'cuidarnos', faltando diez días para que cumplamos 18. ¿Tienen a Gustavo como una buena persona después de lo que hizo mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento? Agradezco tener una personalidad madura para asumir esto en tan poco tiempo, me parece muy hipócrita la gente que opina sin saber lo que pasó y sin saber lo que vivimos Martu y yo los últimos siete años", fue la primera historia que subió Felipe, todavía dentro del departamento.

Luego, el adolescente sumó otra historia en la que aseguró: "Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros fueron Marisa (su niñera), Eduardo (Fort), César (Carroza) y amigos. Y más gente que queda por nombrar. Papá lo recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron".

"Sí, gente: yo subí las historias. No me hackearon la cuenta, fui yo y es lo que opino de esta situación. 17 años tengo, piensen eso. 17 años. Borré las historias porque hay gente que piensa que me hackearon la cuenta cuando no es así. Hay gente que opina lo contrario cuando no tiene idea (de cómo fue) mi vida en los últimos siete años. No tiene idea de lo que pasó, tampoco. No opinen, sólo no opinen", sostuvo en la grabación.