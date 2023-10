"¡Vos vivís en Narnia!": el detrás de escena del cruce en Neura entre "Tronco" y Fantino

El resultado de las elecciones generales, que puso a Sergio Massa como el candidato más votado del país, fue tan inesperado que dejó heridos en ambos lados de la grieta, tanto por la sorpresa, como por la remontada que hizo respecto a las PASO donde Javier Milei había ganado. Esta conmoción logró que la grieta política se reavivara y que se den debates, como el que protagonizaron en Neura el conductor Alejandro Fantino y su panelista Sergio Figliuolo, mejor conocido como "Tronco".

"Lo que pasó ahora deja más en claro que nunca que toda la clase política es una basura. Es una mierda. No sirve para nada, se cagan en nosotros. No les importa un carajo el pueblo. Quieren llegar para hacer negocios y lo que se le cante el culo. No quieren mejorar nada, se quieren mantener", protestó el "master" de Neura, conocido por haber acompañado al periodista deportivo años en la radio. "Son una raza inmunda, patética, asquerosa y, la verdad, que lo único que quiero hacer de acá a que me muera los quiero combatir, porque son una basura", agregó.

La discusión se había disparado a partir del acuerdo entre Patricia Bullrich, Mauricio Macri y Javier Milei, y la sorpresa de la victoria peronista. "Tampoco la boludez. Pará un poco", le pidió Fantino. "Fundá un partido y ganales, como dijo Cristina", remarcó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Hay que combatir a toda esta basura que quedó. Es más, cada vez que venga un político a Neura yo me voy a ir. No me los quiero cruzar. ¿Vos sabés que me amenazó el asistente de un boludo que vino a acá?", continuó Tronco. "Hay 20 mil pibes conectados del otro lado. Hay de todo. Tené un poquitito de conciencia ciudadana. Esto es un arma, papá. Esto no es un micrófono. Estás llamando a la insurrección popular. No quiero un país que explote", lanzó el conductor. "Es muy peligroso trabajar en un medio con gente acelera como aceleran ustedes. No cuenten conmigo", ironizó.

"Yo no sé en qué país vive la gente. Ayer leí mensajes: 'Decile al boludo de Fantino que yo trabajo ocho horas por día, soy camarero en Salta y gano 45 mil pesos. ¿Cómo carajo te pensás que vivo? Y de propina 20 mil más'", explicó el panelista. Luego mostró un ticket de un inhalador puff que necesita "para vivir". "40 mil pesos. Un salario de 250", expresó.

"No me podés clavar un puñal así", lo interrumpió Fantino. "Sí, y te puedo clavar mil. Porque vivo, camino, le compro los remedios a mi viejo, sé lo que necesita", explicó. "¿Y yo qué? No juguemos ese naipe, boludo. Yo tengo a mi vieja viviendo acá, la señora que la cuida", advirtió el conductor. "Pero vos vivís en Narnia. Ahora vos tenés la misma posición que tengo yo y mis viejos", lo cruzó su compañero.

"Me ponés en un lugar en el que sabés que no estoy. Yo te sigo y sigo el jueguito de Nordelta y Narnia, pero no me tires eso porque vos sabés que soy un tipo conectado con la realidad", le avisó Fantino. "Vos no vivís conectado con la realidad. Mi realidad no la vivís. Vos no vivís lo que yo vivo. De verdad no vivís un choto. No sabés lo que es los nenes, mi hermana, yo rompiéndome el orto con una empresa que la mantengo porque trabajo 28 horas por día", respondió Tronco.

Lo más fuerte de la pelea estaba por llegar, ya que Fantino intentó relativizar el discurso de pobreza de su panelista. "Tampoco la llores. Tenés una camioneta, vivís en una casa...", llegó a decir. "Eso es un golpe bajo de mierda. ¿Sabés por qué tengo lo que tengo? Porque laburo 20 mil horas por día", lo frenó Figliuolo.

"¿Y la que yo tengo de dónde la tengo? ¿No laburo 20 mil horas por día? ¿No me rompí el culo?", le preguntó Fantino. "¿Sabés cuál es la diferencia entre vos y yo?", siguió Tronco. "Que no te tiro estas boludeces. 'Vos tenés una Cherokee'. ¿Y qué gano? Me chupa un huevo", protestó.

"Si vos me estás diciendo que vivo en Narnia", se defendió el conductor. "Es distinto. Vos no sabés el día a día que tiene la gente. Vos no tenés ni puta idea lo que hago los sábados. Me levanto a las 10 y me acuesto a las 4, estoy como un boludo todo el día. ¿Esa plata dónde va? No me discutan, boludos", señaló Tronco, ya completamente enojado y fuera de sí.

Luego, intervino el ex arquero Oscar Passet, también parte de Neura, y mientras él hablaba y también protestaba por la situación política, fue que Tronco explotó de enojo y tiró al suelo sus auriculares. "La conch... de tu madre. Ni saben lo que hago por esto. ¿Qué te pasa? Váyanse a la mierda. No tienen ni idea de lo que vivo yo. Lo que hice por esta poronga", exclamó el panelista, mientras se llevaba sus cosas y salía del estudio.

"Pará un poco, Tronquito. Se enojó en serio", avisó Fantino, quien luego no pudo retomar bien el programa y terminó frenando a sus compañeros. "Pará que me quedé mal con Tronco. Me quedé muerto. Lo voy a buscar porque estoy muerto, no puedo seguir", expresó antes de seguir.

Si bien la pelea fue muy fuerte y lo dicho bastante pesado, la paz entre ambos amigos llegó enseguida, según lo que contó Fantino en Teleshow. "Fueron 10 minutos nada más de enojo y lo fui a buscar, lo encontré fumando en la puerta, pero fue un ataque en ese momento", reveló. "Tronco venía quemado, estaba enojado porque le habían pasado un montón de cosas, no es personal", añadió.

"No es mi amigo, es mucho más que eso, es mi hermano", aseguró sobre su compañero. "Es una categoría superior a la amistad la que tenemos, jamas podría dañarnos algo así a nuestra relación. Estamos juntos, somos familia. No sé si se puede entender esto. Yo paso Navidad con ellos, me ayudan cuando me enfermo y me consiguen los remedios, yo hago lo mismo. Somos clan, Neura es tanto mío como de él, nosotros compartimos las ganancias, los porcentajes", contó.

"La verdad es que fue un momento terrible, pero es tan genuino lo que pasa en el programa que también se vio lo que pasó de esa manera. Hace un ratito subí unos vivos con él a mi cuenta de Instagram. Es difícil entender la relación porque supera la amistad que tenemos, hay cosas muy personales que vivo con él pero él está en mi vida y yo en la de él. Lo amo y Tronquito me ama a mí en el buen sentido de la palabra", detalló Fantino, llevando tranquilidad. "Nos pasa muchas veces esto, nos gastamos, somos una familia al aire. Lo único dañado fue un auricular", concluyó.