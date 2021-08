Voto cantado: el vaticinio de Marley, la producción y quién podría quedarse con todo en La Voz

El certamen La Voz Argentina genera, como viene sucediendo con varios realitys durante el último año, un fanatismo absoluto. El amor del público por los participantes es tal, que suelen mostrar su apoyo incondicional a través de las redes sociales, donde además se arman enormes debates en torno a lo que pasa en cada emisión.

De hecho, en las últimas horas se habló mucho de Luz Gaggi, una de las favoritas del jurado y de la producción, y alguien a quien hasta Marley señaló como la posible ganadora por su enorme talento.

Todo comenzó cuando la joven de 18 años, oriunda de La Plata, compitió por los playoffs. Muy segura sobre el escenario, cantó el tema El farsante de Ozuna, y al terminar su performance, recibió enormes halagos de parte del jurado, compuesto por Mau y Ricky, Lali Espósito, Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner.

Si bien ya esta lunes empiezan los octavos de finales, lo cierto es que en los playoffs Luz Gaggi se posicionó como la gran candidata a llevarse el premio mayor de La Voz. Es que el terminar su canción, Marley se mostró asombrado por su voz, y hasta se animó a decir que la joven podría ser la primera mujer en ganar el certamen.

“Esta chica no puede ser. No se puede creer lo que canta”, dijo el conductor ni bien terminó el tema. “Es de otra dimensión” agregó e inmediatamente hizo una observación: “Hay una cosa que quiero comentar. Yo vengo conduciendo, no solamente La Voz, sino Elegidos y también Operación Triunfo y nunca ha ganado hasta ahora una mujer. Es hora de que una mujer con una voz potente gane”, se sinceró.

Por su parte, Lali la tildó de "maravillosa". "En nombre de todas las mujeres de la música, aguante Luz”, dijo, mientras que Ricardo Montaner agregó: “Me emociona saber que podés ser la bendita ganadora del certamen”.

Fue ahí cuando Marley recordó la historia de Luz: “Iba a ser bailarina, pero un accidente le cambió sus planes. La opción de ella era otra, ser bailarina como la madre, pero mirá lo que canta e interpreta. Es algo impresionante. Súper historia de superación”, sostuvo.

“Cada decisión que tomaste para cambiar la melodía, diste en el ángulo. Fue genial la variación de melodías. Tu dinámica a la hora de cantar. Me atrevo a decir que fue lo mejor que he visto en el escenario”, agregó por su parte el team Mau y Ricky.

Además, a lo último, Ricky Montaner aplaudió todos los arreglos que hizo Luz para darle forma a su versión de “El Farsante” y le reveló “me atrevo a decir que es de lo mejor que he visto en este escenario”.}

Fue tal la sensación que causó con su presentación sobre el escenario, que en las últimas horas hasta el mismo Ozuna reaccionó a su sorprendente interpretación de su tema y comenzó a seguir a la joven en Instagram y hasta incluso le comentó una de sus fotos, algo que llamó la atención de muchos. "La rompiste", sostuvo el músico.