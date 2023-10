"Voy a contar lo que me pasó todo este tiempo": cómo será el regreso teatral de Jey Mammon

Durante el último año la vida de Jey Mammon se transformó por completo. Luego de un crecimiento vertiginoso que lo llevó del underground a reemplazar a Gerardo Rozín en La Peña de Morfi, el músico y conductor quedó en el ojo de la tormenta luego de que Lucas Benvenuto lo denunciara por abuso sexual por varios episodios vividos mientras el conductor tenía 32 años y la víctima era menor de edad.

Tras la filtración y los videos donde su ex pareja contaba con lujo de detalles las atrocidades que había pasado con él cuando todavía no había cumplido 18 años, a Jey lo corrieron de todos lados, tanto de la televisión como del teatro. Es por eso que, el anuncio que brindó este martes por la noche desde su Instagram, en el cual revelaba que haría temporada teatral en Córdoba, sorprendió tanto a sus detractores como a quienes confían en él y en su inocencia.

Unas horas antes había subido una imagen de un cartel con la frase "Enseguida vuelvo", la cual funcionó como una previa del anuncio. Lo primero que hizo en el video que subió a sus redes es sentarse y tocar, en su emblemático piano, la canción introductoria de la serie ALF, esa del extraterrestre peludo que ahora emiten en América TV, una señal que lo tuvo entre sus filas como conductor.

"Primero saludarlos, agradecer a los que estén ahí. Gracias por los mensajes, y todos los mensajes que me mandan los leo, la realidad es que sí, los agradezco porque me dicen muchas cosas lindas. Contesto todo lo que puedo, a veces no llego a responder a todos. Las puteadas también las leo", fueron las primeras palabras que dijo en el video que dura casi 15 minutos.

"El motivo del vivo es para explicar el posteo del cartelito de ‘Enseguida vuelvo’, que me parece que amerita una explicación", continuó. La inspiración de la frase le llegó tras ver la obra Antígona en el baño, la cual protagonizan Verónica Llinás y Esteban Lamothe. Cuando salió de ese espectáculo, entró a un negocio que tenía escritas esas palabras, y la magia se le hizo presente en su cabeza.

"Le saqué una frase a ese cartelito porque para mí ya tiene un significado que es el título de un unipersonal que terminé de escribir les diría que hace dos días, lo terminé de armar. Y la verdad que tengo muchas ganas de subirme arriba de un escenario, de hacer teatro, de encontrarme con todos ustedes, y lo voy a hacer", reveló Mammon, otorgándole otro sentido al concepto.

"Lo voy a presentar en Buenos Aires. Como el año casi se está yendo, seguramente la presentación sea una fecha, a lo sumo dos. Tenemos una idea de viajar a Montevideo, Uruguay, antes de fin de año para llevar este show. Y si existe la posibilidad antes de fin de año, llevarlo a lo lugares que se pueda a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Sería lo más lindo del mundo, y si no hay chances antes de fin de año, será después del verano", aseguró el músico. "En el verano la idea es ir a Carlos Paz, vamos a ir un par de días y el resto de la semana la idea es hacer una recorrida por Córdoba, hacer todo ese circuito", agregó respecto a su idea.

Luego profundizó un poco alrededor de cómo se presentó la inspiración respecto a hacer este nuevo y tan fresco show. "Primero elaboré todo un texto y después armé otro, tenía dos unipersonales muy distintos y después los fusioné. Cuando vengan se van a encontrar con algo tan pensado y reflexionado que estoy muy orgulloso y feliz de lo que tengo preparado para ofrecerles, para compartir con ustedes", celebró el conductor.

"Se van a encontrar con personajes, Estelita, entre ellos. Va a haber un piano donde voy a hacer un poco de música y también voy a hacer un poco de historia y contando cosas que me pasaron durante todo este tiempo", expresó sobre lo que se va a encontrar el público que lo vaya a ver. "El teatro, el humor, sobre todo el humor, y sobre todo la música, son un espacio de sanación. así que para mí va a ser algo maravilloso, hermoso, y para los que quieran venir también", opinó el artista.

Al mismo tiempo, reconoció que está "muy orgulloso" de Gustavo Sofovich. "Es el productor que apostó por mí para llevar a cabo este proyecto. Quiero agradecerle de manera pública. Desde el día cero me está diciendo que me tengo que subir al escenario", señaló. "No voy con la expectativa de romper la temporada, esto tiene otros objetivos. Esto que estuve preparado va a estar muy divertido, nos vamos a divertir un montón. Acá estoy, los quiero mucho. Paso a paso, este es el primero. Es tiempo de reír, de pasarla bien y de disfrutar", concluyó su anuncio.

Los mensajes en la publicación fueron más de 1500 y esta no tiene ni 24 horas hecha. La gran mayoría de estos fueron positivos y negadores de las acusaciones en su contra. Inclusive muchos y muchas famosas lo saludaron allí, como Florencia Peña, María Eugenia Ritó, Tamara Pagagnini, Oscar Mediavilla y Luciana Salazar. Son tiempos donde la gente cree lo que quiere sin importar cuál es la verdad, y eso puede ser vital para su vuelta a los escenarios.