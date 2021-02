Vuelan cartas documento: Claudia Vilafañe se sumó a la avanzada judicial de sus hijas contra los medios

Claudia Villafañe se hartó de que la mencionen constantemente en Polémica en el Bar, ciclo que conduce Mariano Iúdica y en el que participa Rocío Oliva, ex pareja de Diego Armando Maradona, y decidió accionar judicialmente contra la producción. Después de que sus hijas, Dalma y Gianinna, le enviaran una carta documento a Luis Ventura, la ganadora de Masterchef hizo lo propio con el programa de América TV.

La información fue dada este miércoles por Ángel de Brito, quien reveló que la empresaria está muy enojada con Iúdica y todo su equipo. “Contamos sobre las cartas documento contra Ventura, pero también Claudia Villafañe está muy enojada con Polémica en el bar, con Mariano Iúdica y todo su equipo y también les envió carta documento”, contó el conductor de Los Ángeles a la mañana.

Y sobre los motivos del enojo de Villafañe, agregó: “No sé si tiene que ver con declaraciones de los que opinan, si con Rocío puntualmente, pero para ese programa también salió una carta documento de Claudia Villafañe. Obviamente ve las cosas que se comentan y le dan la instrucción a sus abogados para que empiecen a querellar a algunos que opinan, a algunos que dan información falsa”.

Según el periodista, el enojo de la ex esposa de Diego se debe a "opiniones fuertes que se vertieron en el programa de Iúdica". El martes, Mauricio D'Alessandro, abogador de Matías Morla, había contado que Villafañe le pagará a un abogado con parte de las camisetas del ex capitán del seleccionado argentino por su representación legal en el conflicto de la sucesión del 10.

Al mismo tiempo, el letrado también se refirió a la carta documento que enviaron Dalma y Gianinna a Luis Ventura por "hostigamiento y maltrato". "Hay que ver si lo hizo el abogado, porque yo no creo que él haya escrito esa carta documento. Lo conozco cómo escribe, no es de Burlando",sostuvo D'Alessandro y sumó: "Ellas contrataron a otros abogados y les pagaron honorarios. Chan, pagaron honorarios, chan".

Fue en ese momento que el también ex panelista aclaró que "no es común que los ricos y famosos paguen honorarios". Fue en ese momento que Ángel De Brito tomó la palabra y reveló que habrían sido más de 50 mil dólares, dato que sorprendió al mismísimo abogado de Morla. La carta documento de Gianinna y Dalma contra Ventura apunta contra el hostigamiento que le adjudican al presidente de APTRA.

En ese contexto, piden la retractación del panelista y otra serie de cuestiones. "Hablé con Luis, le pregunté, para saber si la había recibido, recordemos que Luis está de vacaciones, descansando. Le dije ¿sabés que también tenes una carta documento de Dalma?, porque él tenía conocimiento de la de Gianinna”, contó Mariana Brey y luego reveló la respuesta que le dio el mediático: "No sabía nada, él considera que esto es una estrategia, una estrategia lógica incluso".

Según la "angelita", Ventura se mofó de la carta documento de las hijas del Diez: "No me van a arruinar las vacaciones. No tienen plata y en Dubai si no pagan se les cae la baulera con todo lo que tienen adentro", habrían sido los dichos del periodista de América al ser consultado por la acción judicial que le iniciaron las hermanas.

En cuanto al pedido de que se retracte y pida disculpas por sus palabras a las hijas de El Diez, Ventura respondió con humor: "Lo está meditando en sus vacaciones, con los pajaritos'. ​“La gallina de los huevos de oro ya no está para ponerla y eso las desespera. La culpa también es mía, dice, por saberlo, como una ironía. Soy periodista, no puedo informar ni nombrar por ahora”, cerró Brey, sobre lo que le dijo el periodista.