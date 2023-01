¿Vuelve con Mauro? Wanda se puso la "alianza" y regresa a Turquía, ¿por negocios o por amor?

Luego de una venganza que duró mucho más que el evento conocido como "Wandagate", cuando se filtró la infidelidad de Mauro Icardi con Eugenia "la China" Suárez, Wanda Nara aprovechó las últimas horas para compartir una imagen sensual en sus redes sociales, acompañada con una frase con la que dio a entender que el tiempo de venganza hacia su "¿ex?" había terminado.

Como si esto fuera poco, la confirmación de su vuelta estuvo acompañada por una historia en la que se la escucha celebrando el gol que hizo el padre de Francesca e Isabella durante el clásico turco de Galatasaray contra Fenerbahce.

Lo que es un hecho es que la frase "game over" (fin del juego) con la cual subió una sensual imagen en topless e hilo dental en las playas uruguayas de Punta del Este, significaría que su tiempo de juego que se permitió tras filtrarse públicamente que la habían engañado, terminó, ya que tiene previsto volver a Turquía para que sus hijos retomen la escuela.

En el entorno de Wanda reconocieron que ella ya habló de darle una nueva chance a Icardi, algo que se vio respaldado por las fotos que subió la modelo. Sin ir más lejos, en las postales se la ve a la modelo nuevamente con su alianza, y en particular otra donde muestra sus uñas pintadas justo en la mano donde se ve el tatuaje de Mauro que tiene en el antebrazo.

Al parecer, ya no existen ni las cenizas tras el abrupto final del affaire que mantuvo la mediática con L-Gante. De hecho, desde el entorno de la empresaria dieron a entender que la historia que la vinculó al cantante de cumbia ya no existe. Recordemos que el músico estuvo fuertemente ligado, con besos públicos y todo, a Wanda, quien lo ninguneó días atrás: "Me vinculan con cada uno", había lanzado.

Desde el lado de la figura musical también ya quedó claro que no existe nada más entre ellos, ya que al cantante Elián Valenzuela lo vincularon a dos mujeres sólo en los últimos días. A la excéntrica infuencer sexual Anto Pane, y a Micaela Pride, una modelo de Instragram conocida por sus desnudos.

La vuelta había sido ensayada con el posteo familiar que Icardi subió en Año Nuevo, tratándola con la mejor de las ondas y dando a entender que estaba esperándola. La publicación fue borrada, y según dicen las malas lenguas, por pedido de ella. Los días siguientes también tuvieron comentarios de ella en los posteos de él, algo que el delantero siempre mantuvo, aún llevándolo a fuertes situaciones de pérdida de la dignidad, pero que no era lo normal en Nara.

Haciendo números con todas las últimas arrastradas del delantero para conseguir la atención de Wanda, se hace evidente que el secreto plan de la modelo y representante de vengarse un tiempo por lo que hizo él con la China Suárez, cierra por todos lados. Más si finalmente la historia termina con su vuelta.

Aunque también, acostumbradas a las vueltas de Nara, existen las voces que dicen que no hay ninguna reconciliación en camino, sino que la rubia elogió a Icardi y su desempeño en la cancha, por cuestiones pura y exclusivamente de negocios, ya que el desempeño de Icardi venía siendo cuestionado en Turquía, luego de que pase gran muchas semanas lesionado y sin entrenar.

La versión explica que el contrato de Mauro termina en junio y que Wanda no volvería para buscar un retorno al amor con el padre de sus dos hijas menores, sino que estaría detrás de una suculenta renovación con primas y mucho dinero.

Ya sea por amor o por dinero, la vuelta de Nara a Turquía se daría en medio de muchas negociaciones que la empresaria tiene con distintas señales de televisión en la Argentina. Es que su plan era volver, pero ahora ya no se sabe.