¡Vuelve el Rey Sol! Mariano Martínez se lanzó oficialmente como cantante: "Siempre me gustó la música"

Si hablamos de Mariano Martínez cantando es inevitable no recordar aquel personaje que inmortalizó en Son Amores en 2002: Martín "El Rey Sol" Marquesi. Y es que fue el actor, de por entonces pelo largo y ondulado, el que hizo bailar a chicos y grandes bajo el ritmo de la cumbia. Hoy, 19 años después, el galán volvió a sorprender: presentó su banda y lanzó oficialmente su carrera de cantante.

Lo hizo como invitado en Los Mammones, el programa que conduce Jey Mammon por la pantalla de América. "Siempre me gustó la música, estudié mucho canto, y par la actuación sirve la técnica vocal. No me jode el prejuicio de los demás, me muevo por lo que siento, no me guío por los halagos ni por las crítica", señaló sobre los cuestionamientos que recibió en las redes sociales luego de publicar algunos videos cantante.

Y es que todo comenzó semanas atrás, cuando el actor decidió ponerse a interpretar algunos exitosos y clásicas temas: el primero fue "Crimen", de Gustavo Cerati y luego pasaron "Ahora te puedes marchar" y "Procuro olvidarte". "Siempre me gustó la música, estudié mucho canto, y para la actuación sirve técnica vocal", señaló Mariano y contó que la banda se formó mientras filmaba la película Humo bajo el agua.

Con el productor musical Pablo Fuillerat, el proyecto fue adquiriendo más impronta profesional. El grupo musical está formada por Martín Benito en batería, Alejandro Carullo en guitarra y Andrés Cendes en bajo, más el apoyo de la corista del programa, Sonia Savinell. El primer repertorio de la banda está basado en el rock argentino. Mucho de Pappo -“Juntos a la par”, su versión de “Ruta 66″-, además de “Me gustas mucho” de Viejas Locas y el “Rock del gato”, de Ratones Paranoicos.

Pero como no podía de otra manera, el actor interpretó “Procuro olvidarte” y cerró con su propio hit “Yo sé”, de los tiempos de Son amores y el Rey Sol Marquesi. "Por amor al arte" es el título, por ahora provisorio, que eligió Mariano para esta nueva aventura, que todavía no tiene anunciadas fechas en vivo pero que ya debutó en televisión.

Fue hace 19 años, en el éxito de la novela producida por Pol-ka, que Mariano Martínez ya había incursionado en la musca. En la tira protagonizada por Miguel Ángel Rodríguez, el actor y Nicolás Cabré interpretaban a dos jóvenes hermanos, Pablo y Martín Marquesi, que llegaban a Buenos Aires desde Capitán Gómez con el sueño de triunfar en el fútbol. Sin embargo, al protagonista se le presentó la oportunidad de lanzarse como cantante de cumbia.

Fue así que el personaje de Martín Marquesi pasó de ser futbolista de All Boys a usar el nombre artístico de "El Rey Sol" para dar distintos shows de la movida tropical. Con Pablo (Nicolás Vázquez) como representante, se subía al escenario luciendo un pantalón blanco y una camisas floreadas y abiertas hasta el pecho para cantar distintos hits como "Guarda que vengo"; "Así, todo así" o "Aguante Marquesi".

Pero es sin dudas "Yo sé", el tema que le abrió las puertas del ámbito musical: "Yo sé que soy pesado celoso, maníaco del pelo, pero te quiero. Yo sé que te dedico poco tiempo, es porque entreno, es porque entreno. Peeeeero cuando estoy con vos, no me importa nada más. Quiero que seamos dos, para este juego, para este juego que es el amor”, iniciaba aquel temazo que traspaso la pantalla y que hasta el día de hoy hace bailar a todos.