¿Vuelve Floricienta al teatro? La historia de la pelea que separó a Cris Morena y a Florencia Bertotti

Cris Morena es, sin ningún lugar a dudas, una de las grandes referentes que nos dejó la televisión argentina durante los últimos 30 años. Dueña de una de las mentes creativas más grandes que dio este país, la productora supo cautivar el corazón de niños, adolescentes y, porqué no, adultos por igual con obras de la talla de Chiquititas, Rebelde Way, Rincón de Luz y Casi Ángeles, solo por citar algunos de sus más grandes éxitos.

Pero si de ficciones de gran calibre hablamos, en esta lista no puede faltar Floricienta, la cual se emitió por la pantalla de Canal 13 desde el 15 de marzo de 2004 hasta el 29 de diciembre de 2005. Aquella sitcom basada en La Cenicienta de Charles Perrault, pero a su vez tiene semejanzas con la película The Sound of Music de Robert Wise, fue protagonizada por Florencia Bertotti, Juan Gil Navarro y Fabio Di Tomaso.

Aquella ficción no solo unió los caminos de Cris y Bertotti, sino que significó a su vez el distanciamiento entre ambas. ​Floricienta logró niveles de audiencia inusuales para la época, sobre todo para el horario en el cual se emitía: de 18 a 19, en la primera temporada, y de 19 a 20, en la segunda. Sin ir más lejos un episodio, el número 172, promedió 27.8 puntos de rating, lo que hasta el día de hoy es un récord para una tira infantil.

La serie infantil contó con la presentación de varios actores como Benjamín Rojas, Nicolás Maiques, Paola Sallustro, Mariana Espósito, Agustín Sierra, Stéfano De Gregorio y Brenda Gandini. Además, fue llevada con éxito en formato musical a teatros de Latinoamérica e Israel. Incluso, el final de la segunda temporada se grabó en directo en el Hipódromo de San Isidro ante más de 30.000 espectadores para emitirse al horario central de las 21 horas.​

A nivel internacional, fue emitida en más de 30 países de América Latina, Europa y Oriente Medio, y supuso un fenómeno global para niños, niñas y preadolescentes de todo el mundo. Salió también por Disney Channel y durante el 2012 volvió al aire, aunque por la pantalla rival: Telefe, principal competidor de Canal 13, rescató Floricienta con buenos resultados, líder varios días en su franja horaria.

Debido al éxito televisivo de la reposición se relanzó el álbum de la primera temporada en CD y streaming, bajo licencia de Sony Music. El 24 de agosto de 2020 Telefe volvió a repetir la telenovela a las 18 horas en un marco de festejos por los 30 años del canal logrando en debut sorprendente marca de rating. Pero, al parecer, Cris Morena cree, de hecho sostiene, que puede sacarle mucho más jugo a la ficción.

Entonces, tomando el ejemplo de Gustavo Yankelevich, quien impulsó y produjo la versión teatral de Casados con hijos, la sitcom que llegará en enero de 2023 al Gran Rex, Cris estaría en plena tratativa para llevar a las tablas su propia versión teatral de Floricienta. "Cris Morena imitará la idea de YANKELEVICH con #casadosconhijos para llevar al teatro la vuelta de #floricienta con Bertotti, Macedo y elenco", informó Ángel de Brito en las redes sociales.

Pero el regreso de Floricienta está estrictamente relacionada a la posibilidad de que la productora y su principal estrella, la propia Florencia Bertotti, puedan limas viejas asperezas. De hecho, mientras se grababa la primera temporada de la novela, surgieron algunas diferencias entre Cris Morena y Juan Gil Navarro, lo que provocaron un drástico y desafortunado final para su personaje, el príncipe azul de la historia.

Un accidente de tránsito le quitó la vida y fue reemplazado por Fabio Di Tomaso. Al finalizar Floricienta, Bertotti se cruzó de vereda y por la pantalla de Telefe protagonizó Niní, que cuenta la historia de Nina, una chica que solo tiene a su abuelo, con quien vive en la embajada en la que trabaja como jardinero. Allí conoce al embajador Parker, interpretado por Federico Amador (con quien Bertotti está en pareja hasta el día de hoy), etc, etc y etc.

En su debut, Niní midió 19.1 puntos de rating, sacándole 12 puntos a la competencia, Enseñame a vivir, de El Trece. Niní le permitió a Telefe liderar la franja de la tarde y sacar una buena diferencia para ganar el día. ​Se emitió desde el 7 de septiembre de 2009, de lunes a jueves por Telefe en el horario de las 18. Pero cuando el éxito ya era abrumador, actuó Cris Morena: ella y la productora RGB denunciaron a Bertotti por plagio, alegando que la nueva ficción era una copia de Floricienta. El conflicto terminó en la Justicia, que falló a favor de los demandantes y dictaminó que Niní era un plagio de aquella tira.

Tras el fallo, el 16 de abril de 2010, Niní le puso punto final a su historia con un capítulo doble que marcó picos de 16.7 puntos de rating. “Tuvimos un problema tonto en realidad, la gente a veces se equivoca y ella se equivocó. No se puede hacer una copia de algo que acabás de terminar. Eso no nos hizo bien a ninguna. A mí no me modificó demasiado las cosas, pero a ella no le hizo bien”, había dicho la histórica productora. A lo que Bertotti, retrucó: “No creo haberme equivocado con Niní. La verdad que no. Además, de 30 escenas que tenía, en 15 estaba disfrazada de varón, y eso no lo había hecho nunca antes. Creo que fue más la molestia de hacer algo que compitiera con los productos que en general hacía Cris”.

A partir de ahí, la relación entre Bertotti y Cris no fue la misma. "Efectivamente hubo una diferencia, pero después fue vistoso para los medios quedarse con eso. No existió una pelea. Fueron hechos analizados desde afuera que se convirtieron en titulares. Después hubo un espacio en nuestras relaciones. No nos vimos más. No fue un juicio. No se llegó a esa instancia. Hubo un recurso de amparo, porque ella sentía que la ficción que yo hacía era de una manera y yo de otra. Nosotros estábamos a full con el proyecto. Tuvimos una mediación y arreglamos entre las partes. Acordamos un resarcimiento económico. Fue para solucionar el tema y seguir grabando", dijo tiempo después la actriz.

Si bien sostuvo que "no fue una situación feliz" para ella, aclaró: "A mí me dolió en su momento y a ella también. Lo que le robé fue la protagonista". Además, Bertotti indicó que después de más de 10 años alejadas, había vuelto a encontrarse y dejaron sus diferencias de lado. "Dijimos 'lo pasado pisado' y seguimos. Esto (por el conflicto), en la vida de cada una, es un pequeño grano de arena", señaló. Fue en 2019 cuando la actriz dejó abierta la posibilidad de volver a trabajar con Cris Morena. "Hace un tiempo estuve hablando con ella y salieron muchas cosas para hacer. Incluso relacionadas con Floricienta, que quedó en la memoria de muchos. Siempre hay cosas que se pueden hacer", había sentenciado.

Y esa posibilidad se podría transformar en breve en una realidad. Ya dieron un primer paso hace dos años, cuando Telefe había anunciado el regreso de Floricienta a su pantalla, en el marco de los festejos por los 30 años del canal.