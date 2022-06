Vuelve Gran Hermano: El llamativo cuestionario del casting y las nuevas reglas del reality

Anoche cuando La Voz Argentina se fue al prolongado corte que suele hacer antes de la aparición del último participante en subir al escenario, muchos -sobre todo aquellos que no vieron el noticiero- se sorprendieron con la voz en off que anunciaba el regreso del reality por excelencia a la pantalla de Telefe. Sí, el canal de las pelotas confirmó el regreso de la casa de Gran Hermano, el reality más exitosos de la historia de la televisión argentina, que lleva seis años sin emitirse por la pantalla chica.

El anuncio, con bombos y platillos, fue contundente: “Quedate en casa. La frase que más escuchamos y más odiamos estos últimos años. Pero aunque no lo creas, vas a querer quedarte en casa otra vez: sin ver ni a familiares ni a amigos, sin salir a la calle por meses, pero esta vez no vas a querer salir. Porque en la casa que te vas a quedar es la más famosa del mundo. Sí, se vuelve a abrir la casa de Gran Hermano”.

Y agrega, confirmando que la inscripción para ser parte del padre de todos los realitys ya está abierta: “Sin celular, sin comunicación con el afuera, sin filtros. Haciendo lo más difícil que podés hacer. No tenés que cantar, no tenés que bailar, no tenés que cocinar. Tenés que ser vos los siete días de la semana”. Lo llamativo es que pueden anotarse todas las personas que tengan “entre 18 y 101 años de edad”, por lo que no se descarta que participen uno, dos o varios jubilados.

Se espera que el ciclo comience en octubre, con una nueva y remodelada casa, y la conducción de Santiago Del Moro, quien acaba de terminar de conducir Masterchef Celebrity. Sin embargo, y debido a la alta demanda, en las últimas horas la web que se creó para completar el formulario de solicitud estuvo caída durante varias horas. En cuanto al formato, se adelantó que habrá nuevas reglas en esta nueva edición.

Según la web oficial del reality, en la casa habrá 30 cámaras que grabarán todo durante las 24 horas del día, incluidos cuatro dispositivos infrarrojos que captarán lo que ocurre en los dormitorios. Dentro de la casa en la que convivirán, se colocarán 70 micrófonos para captar cada sonido y cada charla. Además, cada participante estará obligado a llevar uno puesto todo el día: solo podrán quitárselos para dormir, en la ducha, en la pileta o cuando entren en el "confesionario".

Esta edición tendrá 16 participantes. Los perfiles más buscados por la producción son los de influencers, que tengan entre 20 y 30 años. De hecho, lo que más llamó la atención fueron las preguntas del formulario para ingresar al casting: “¿Tenés alguna alimentación especial?”, “¿Tenés vínculo con algún famoso?”, “¿Cuáles son tus ídolos?”, “¿Cuál sería tu estrategia de juego?” y “¿Qué estarías dispuesto a hacer para ganar?”.

Con esto, la producción busca un perfil determinado para cada aspirante y así lograr mucha más variedad. Además del jugado cuestionario, aquellos interesados en participar deberán poner su nombre, apellido, edad y ocupación. Según detallaron, aquellos destinados a ingresar a la casa -que estará situada en los tradicionales estudios Pampa, en la calle Santiago del Estero, en Martínez- serán elegidos por el mismo equipo que seleccionó a los participantes de las ediciones anteriores.

El reality comenzará en la pantalla de Telefe apenas finalice La Voz Argentina y podrá verse durante las 24 horas del día y en forma exclusiva a través de Pluto TV, el servicio gratuito líder de televisión por streaming de Paramount. A pesar de esto, desde Telefe ya anunciaron que harán emisiones especiales con los resúmenes de lo mejor y las galas de nominaciones.