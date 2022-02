Vuelve LAM: De Brito confirmó la noticia y anunció quiénes serán las panelistas

Después de varios idas y vueltas el periodista Ángel de Brito confirmó que su ciclo Los Ángeles de la Mañana (LAM) estará de nuevo en la pantalla durante el 2022. Cabe recordar que por cuestiones vinculadas al dinero el año pasado decidió romper el vinculo que la productora Mandarina tenía con Canal 13 con lo que LAM dejó de emitirse.

Desde ese momento hubo diferentes versiones sobre si tendría o no continuidad. Sin embargo, a el propio periodista se encargo dar a conocer donde estará su futuro: América TV. Lo primero que confirmó de Brito es que estará en la pantalla de América TV y que el programa seguirá siendo LAM. "Ya me fui, estoy acá en América", escribió.

Luego expresó que el regreso a la pantalla chica será en marzo próximo. Asimismo, adelantó que no estarán todas las angelitas que estuvieron con él en El Trece y que cambiarán el número de sillas que tendrá el programa.

El animador explicó que contará al aire el motivo por el que no siguió en El Trece y remató: “Muchos hicieron lo posible para que no volviera, pero América y Mandarina hicieron lo posible”, afirmó. “Estoy muy feliz de volver al canal, donde pase cuatro años inolvidables! Acá, empezamos el quinto”, agregó en otro tuit.

Además de Yanina Latorre, Andrea Taboada y Pía Shaw, el equipo de producción de Mandarina trabaja la convocatoria para una panelista más y tampoco descartan que sean dos. Si bien no trascendieron nombres, la intención de ellos es no llamar a ninguna periodista que ya esté trabajando en otro programa de televisión ya que no quieren tener problemas con ningún canal, conductor ni productoras.

En principio no habría mayores cambios de horarios. LAM estaría en el mismo horario que tenía en El Trece ya que en América se estrenó está semana una apuesta similar de noticiero. Pero tampoco se tienen muchos detalles sobre el contenido del programa más allá de los panelistas que ya se conocen.

Todas las revelaciones De Brito las realizó en el juego tiene con sus seguidores en Instagram. En donde responde las preguntas que le dejan. “¿Marcela Tauro, presente?”, fue otra de las preguntas, con respuesta negativa. “No, pero ahora puede venir al piso”, dijo el periodista que antes había confirmado a las mencionadas tres panelistas.

Pero no sólo eso. También dejó una bomba en su juego con sus seguidores. De Brito aseguró que Mirtha Legrand no volverá a conducir su programa este año por lo que el lugar seguirá estándo para Juana Viale. “Mirtha no vuelve”, apuntó escuetamente el periodista al respecto.