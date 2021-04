Vuelve Luismi a Netflix: los detalles, secretos y problemas en la filmación de la segunda temporada

Para la alegría de muchos, y en medio de un contexto de incertidumbre por el avance del coronavirus, este domingo se estrena en Netflix Argentina la segunda temporada de la serie de Luis Miguel.

El primer capítulo podrá verse a partir de las 21, y según ya trascendió, la ficción presentará muchos momentos reales de la vida del cantante tras su espectacular éxito y en medio de problemas personales, tal como pasó en la primera entrega,

Aunque ya se conoció el trailer de la serie interpreta por Diego Boneta, hay algunos secretos que todavía no se conocen respecto a la forma en que se filmó esta segunda temporada.

Por qué Aracely Arámbula no quiso participar de la serie

Más allá de que mucho se dijo respecto a la participación de Aracely Arámbula en la historia, lo cierto es que el abogado de la actriz, Guillermo Pous, explicó que la madre de los hijos del “Sol” nunca recibió una oferta económica para que su nombre apareciera en el proyecto de Netflix.

“No es que haya existido una razón para no arreglarse, es que ni siquiera hubo una propuesta, no hubo negociación, no hubo el rechazo de una oferta, la intención firme de la señora Arámbula desde el principio cuando se le acercó la productora fue ‘no me interesa participar, mucho menos que se explote mi imagen’, como lo dice en su comunicado”, reveló el abogado.

La transformación para caracterizar a Luis Miguel

La transformación de la imagen más madura de Luis Miguel estuvo a cargo del reconocido maquillador mexicano Alfredo Mora.

“Diego Boneta es una persona muy meticulosa y perfeccionista, y creo que estuvo muy, muy, muy atento a los detalles de cómo explotar mejor el prostético”, explicó Mora, quien contó que lo principal fue lograr que se viera un cambio en la edad de Luis Miguel, sin caer en la exageración.

"Ese fue el reto más grande. Sabes que lo más difícil de un maquillaje especial es igualar la realidad", agregó, al mismo tiempo que contó que cinco personas trabajaron para poder lograr la imagen terminada del actor.

El reto más grande Boneta en la serie

Según contó el propio actor, lo más difícil de esta segunda temporada fue "salir en las dos líneas de tiempo". "El estar filmando un día con él a los 20 años, con otros manierismo, con otro cuerpo, otra corporalidad, otro físico y ese mismo día tener que cambiar a grande”, dijo Boneta que fue sumamente complejo.

“Tomaba seis horas la aplicación de la caracterización y conforme fueron pasando las pruebas, fuimos afinando todo, lo bajamos a alrededor de dos horas y media”, agregó.

Por que detuvieron la fimación de la segunda temporada

Como pasó en todo el mundo, y en un montón de producciones, durante marzo de 2020, cuando el elenco estaba listo para grabar, debió poner un freno antes de tiempo dado a que el coronavirus ya estaba haciendo estragos en todo el mundo.

Aunque varios de los actores se encontraban en México, ya caracterizados y listos, lo cierto es que debieron abandonar el set y volver a sus respectivos países, como le pasó al argentino César Bordón.