¡Vuelve Mirtha! las 10 perlitas más insólitas de su programa: chicanas y burdas comparaciones

Ya arrancó la cuenta regresiva. Incluso, la gran diva que tiene este país habló por Telenoche para palpitar lo que será la temporada número 54 de sus programas. "Al público no le voy a pedir que nos vea, porque es ridículo, la gente ve lo que quiere. Les digo que estoy con mucho entusiasmo y quiero me miren con ojos cariñosos, con amor". La que habla no es otra que la reina, nuestra reina de la TV, la inconfundible Mirtha Legrand que volverá a la pantalla chica de canal Trece de forma permanente luego de que la pandemia la "jubilara" por un tiempo "Yo busco el cariño de la gente que me rodea y doy amor también. Es una ilusión volver. No es fácil pero lo voy a hacer con toda mi alma y todo mi corazón", dijo, ilusionada.

El regreso formal se hará realidad este sábado, 17 de septiembre, a las 21.30, cuando Chiquita aparezca en la pantalla de El Trece tras la histórica melodía que la acompañó durante tantos años: "Mirtha ya llegó, nuevamente está. Brillando fuerte llegó, La Legrand. Mirtha ya llegó, Nuevamente está, Brillando fuerte esta vez, Siempre brillando ♪♪♪♪♪". La diva vendrá renovada, ya que no solo promete sus típicos invitados relacionados al mundo del espectáculo, deporte o la política, sino que además contará con una nueva escenografía de 360 grados para que el público se sienta parte de la "mesaza". Pero Mirtha solo estará los sábados y los domingos, le dejará su lugar a su nieta, Juana Viale.

Se trata de una forma de dejar fluir, por decirlo de alguna manera, este cambio generacional. El domingo 18, a las 13.45 Juanita Viale conducirá su propio programa, el cual se llama Almorzando con Juana. Moria Casán, el Pato Galmarini, Baby Etchecopar y el Puma Rodríguez estarán el sábado con Mirtha, y Pampita Ardohain, el Polaco, Guillermo Coppola y el periodista Rolando Barbano acompañarán el domingo a Juanita en su debut. "Los días que estoy yo el programa se va a llamar La noche de Mirtha y los domingos, a partir de ahora, será Almorzando con Juana. Cuando supe que no iba a estar mi nombre en Almorzando con... lloré. Es mucha historia, pero ella es divina y lo va a hacer muy bien", dijo La Chiqui.

Durante estos 54 años, en el programa de Mirtha no solo hubo momentos felices, sino todo lo contrario, Muchos de ellos fueron tensos y dieron lugar a bloopers, peleas, faltas de respeto y las históricas preguntas incómodas de La Chiqui. Por eso, para palpitar su regreso, BigBang trae algunas de las imperdibles "perlitas" que nos dejó la diva en sus más 50 años a cargo de entrevistas en su mesaza.

1-“¿Fuiste violado?”

En septiembre de 2019, en su mesa, Mirtha le preguntó al periodista Mario Massaccesi si había sufrido un abuso sexual cuando era joven. “¿Fuiste violado?”, le preguntó luego de que el conductor dejara entrever que recién pasados sus 30 años pudo sacarse una pesada mochila de su espalda. "No lo voy a decir. Nunca lo voy a decir, fue mucho más que eso. Fue dramático. Y tengo el respeto de mi familia", le respondió.

Pero Mirtha no quería dejar el tema sin una respuesta y volvió a la carga. "La primera vez que estuve acá… Obviamente en mi casa nos ven, en Río Cuarto nos ven, y al día siguiente comenzaron todos los canales de televisión…", recordó Massaccesi. Y fue nuevamente interpelado por la conductora: "Claro, a preguntar, porque todos queríamos saber".

Massaccesi, nuevamente muy correcto a pesar de la situación incómoda, respondió: "Pertenece al ámbito de la intimidad. Yo considero que hay un límite de protección con uno mismo, salvo que uno tenga ganas de contarlo". Aquel escenario terminó con un pedido de la diva, tibio por cierto, a través de las redes sociales: “Quiero volver a disculparme con mi quiero Mario Massaccesi. Mi aprecio y respeto hacia él como persona y profesional es absoluto”.

2-¿Una pareja homosexual, en el caso de adoptar un menor, un varón, no podría producirse una violación, a su hijo?”

Se sabe que mantenerse durante todo el programa de Mirtha sin recibir alguna pregunta incómoda de parte de la conductora es complicado. Y si no nos creen, pregúntenle al diseñador de alta costura Jorge Piazza. “¿Una pareja homosexual, en el caso de adoptar un menor, un varón, no podría producirse una violación, a su hijo?”, fue la pregunta que lanzó al aire La Chiqui.

Piazza lo negó y siguió hablando, pero en otras entrevistas confesó que la pregunta fue tan abrupta que no llegó a reaccionar sobre los dichos de la Legrand. "Luego de muchos años de ser madrina mía, y de yo quererla mucho, paso a ser una mujer desagradable, soberbia, déspota, con mirada con aires de grandeza y gestos despreciativos y con aires de mirarte desde arriba. ¡Noooooooooo parala mujer! ya sos una mujer muy grande para esas pavadas. ¿Es mala, medio boba, distraída, o se cree ingenua? En verdad, yo creo que es altamente perversa", había escrito años después el diseñador contra la conductora.

3-"¿Por qué te pegaba?"

La cantante Laura Miller, quién había declarado haber sido víctima de violencia de género por parte de su ex pareja, también fue víctima de la filosa lengua de Mirtha. En el programa de La Chiqui se explayó sobre la delicada situación que le tocó vivir y Mirtha realizó una desafortunada pregunta: "¿Por qué te pegaba? ¿Por qué un hombre le pega a una mujer?". Sin disimular su cara de sorpresa, Miller respondió que "habría que preguntárselo a él", pero la conductora, no conforme con la respuesta, retrucó: "¿Pero vos qué hacías para que él te pegara?". Luego de un momento incómodo, la diva se disculpó e intentó aclarar la situación, aunque el clima no se recuperó rápidamente.

4-"Yo no necesito de vos para tener audiencia, Silvana Suárez"

En medio de un escandaloso divorcio con el empresario Julio Ramos, Silvana Suárez dejó plantada en vivo a Mirtha Legrand, al levantarse de su silla en pleno programa. "Yo no necesito de vos para tener audiencia, Silvana Suárez", fue la famosa frase que pronunció la conductora en ese momento. “¡Hoy sí!”, le respondió la invitada. La ex Miss Mundo se enojó cuando Legrand le reprochó ventilar demasiado sus temas personales, tras su separación del empresario.

El ida y vuelta fue tomando temperatura. Hasta que Suárez, miró a Mirtha y le dijo: “Vos me vas a disculpar, yo me levanto de tu programa porque si vos me invitás para usarme a mí...”. Legrand interrumpió “Yo no te uso”. Enseguida se puso de pie y se dieron las últimas dos líneas de esa charla. "La verdad que yo no tendría ni que haber ido, pero siempre me sentí como con culpa de no ir. Y voy y de golpe ella tomó partido: el que tenía el poder era Julio", dijo la ex Miss Mundo tiempo después.

5-"¿Por qué mataste a tus padres?"

Sergio y Pablo Schoklender fueron acusados del asesinato de sus padres y protagonizaron una increíble fuga en los años 80. Sergio obtuvo la libertad condicional en 1995 y Pablo, en el 2001. "Yo te voy a hacer preguntas que nos hacemos la gente de la calle y yo me siento de la calle. No estés nervioso que no te voy a poner nervioso ni te voy a hacer pasar un mal momento, te lo puedo asegurar, no es mi estilo ni me costumbre pero te quiero preguntar, por ejemplo, por qué mataste a tus padres...", fue la primera pregunta que le hizo la diva a Schoklender, quien estaba como invitado a su programa. Directo al hueso.

6-"Y ahora te voy a pegar un tiro"

En 2008, Fernando Peña fue por primera vez al programa de "La Chiqui". Ese día, el invitado sacó una pistola de su bolso y le apuntó con un arma a la diva de los almuerzos. "Y ahora te voy a pegar un tiro", le dijo Peña mientras sostenía un arma en sus manos, apuntándole en la cabeza. "Ay, qué horror", atinó a decirle Mirtha luego de un tenso intercambio. En dicha emisión, Peña le dijo que la amaba y la odiaba al mismo tiempo. Además, aclaró que todo se trató de un hecho teatral. El momento quedó para la historia. Al año siguiente, cuando Peña murió, Legrand suspendió el almuerzo de esa jornada en señal de luto.

7-"Vos practicabas la magia negra..."

Fueron muchas las personas que acusaron a Graciela Alfano de hacer gualichos. Una de ellas fue la propia Mirtha Legrand, quien en 2014 reveló que Jorge Ibáñez le había contado que ella le había hecho una brujería. La diva le preguntó si era verdad que realiza magia negra, en referencia a dichos de la madre del difunto diseñador, en los que aseguraba que la ex de Matías Alé le había enviado vestidos dañados y sucios con materia fecal.

El cruce fue polémico porque Alfano dijo que no era una pregunta para hacer y que se sentía incómoda y la diva se molestó. "La mamá de Jorge Ibañez dijo que vos practicabas la magia negra...que le habías mandado un vestido manchado, no voy a decir porque estamos en la mesa, sucio, que se lo tiraste, que fue muy desagradable y que no fue una sola vez", arremetió La Chiqui, provocando la furia de Alfano y un intenso cruce.

8- "¿Es cierto que hacés fiestas raras?"

Mirtha no anda con vueltas a la hora de interrogar a sus invitados. En 2015, miró directamente al difunto Sergio Denis y le preguntó: "Pero mirá qué bien que te va... qué lindo saco blanco que tenés". Enseguida, agregó algo más, algo por lo bajo y pisado por otras voces : "¿Es verdad que hacías fiestas raras?". El cantante quiso hacerse el desentendido y sólo atinó a decir un “no me acuerdo” ante los repetidos pedidos de Mirtha.

La diva repasó las parejas del cantante, que reconoció que hace dos años y medio que está soltero. No tenía escapatoria. "Yo pensé que iba a ser liviano esto", suspira ante la inesperada irrupción de La Chiqui con los tapones de punta. "Fiestas sexuales con tres personas. Yo lo leí, vos lo dijiste en un programa"; sostuvo La Chiqui. "No, no me acuerdo. Hay cosas que no me acuerdo. Hago lo que me viene en ganas en ese momento", contestó el cantante.

9- "¿Eso era un viñedo?"

En 2014, Silvina Luna pasó por la mesa de Mirtha Legrand, donde contó el calvario que le significó haberse realizado una cirugía estética. "Estoy bien, recuperada. Me llamó mucha gente que se preocupó, porque los medios también dijeron muchas cosas y no se llegó a ese extremo. Nunca llegué a diálisis ni a estar en una lista de trasplante", decía la modelo. Pero poco le importó eso a la conductora y expuso a su invitada con una consulta muy particular. "¿Eso era un viñedo?", preguntó Mirtha Legrand sobre el vídeo que apareció hace mucho tiempo en el que se puede ver a Silvina teniendo relaciones con su ex novio.

10- "Ese anillo...¿lo ganaste con honra?”

La lista de momentos incómodos en el programa de La Chiqui es interminable. Pero la vamos a cerrar con el que vivió Flavia Palmiero en el 2003, cuando Mirtha le preguntó si el anillo de brillantes que tenía en su mano lo había ganado con honra. Luego de diez años, recuerdan el episodios y disimulan con risas un momento tenso del que nadie olvida. "Se lo dije y le cayó tan mal. Yo se lo dije en broma, desde chica que escucho eso. Cuando tenés algo más o menos valioso... ¿lo ganaste con honra?”, dijo tiempo después la conductora, justificándose sobre aquella frase que generó el fastidio de Palmiero.