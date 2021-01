Vuelve "Sex & the City", sin Samantha: las duras acusaciones contra sus ex compañeras

Luego de que Sarah Jessica Parker anunciara en septiembre su intención de volver a encarnar a la columnista Carrie Bradshaw en un revival de Sex and the City, se confirmó que la ficción volverá en formato de miniserie en la plataforma HBO Max.

Tal como los seguidores sospechaban, Kim Cattrall (quien encarnaba a Samantha Jones) no formará parte de esta nueva versión, sin duda de la mano de su larga historia de enfrentamientos con Parker.

Los problemas habrían comenzado cuando el creador de la serie, Darren Star -amigo de Kim- fue reemplazado por un íntimo de Sarah, Michael Patrick King.

En esa misma temporada, Parker también sumó el rol de productora ejecutiva, lo cual implicó un aumento de sueldo de 300.000 dólares más.

Cattrall misma señaló años después que fue esa disputa salarial la que determinó que la serie finalizara en el 2004. "Sentí que después de seis años era hora de que todas participáramos en las ganancias financieras de Sex and the City. Al no parecer entusiasmados con eso pensé que era hora de seguir adelante", expresó aunque de todas formas formó parte del elenco de las dos películas de Sex and the City en el 2008 y en el 2010.

El estallido

En aquel entonces, ambas actrices prácticamente ni se hablaban aunque ambas negaban públicamente que existiera un conflicto. "Invirtieron demasiado tiempo en la idea de dos mujeres fuertes y exitosas peleando entre ellas. Esto hace que los chismes sean jugosos y que se publiquen. Que seamos amigas, nos llevemos bien y hagamos felizmente nuestro trabajo juntas no es ni de lejos tan noticioso", aseguraba Kim. "No siempre fue fácil, pero la idea de que somos de alguna manera adversarias es ridícula", remarcaba Sarah.

Pero todo salió a la luz en el 2017, cuando el Daily Mail señaló que las exigencias de Cattrall determinaron que no haya una tercera parte de la saga fílmica de Sex and the City.

"La única demanda que hice fue que no quería hacer una tercera película ye so fue en el 2016", desmintió la actriz en su cuenta de Twitter.

"Estoy decepcionada, teníamos un guion precioso, divertido, desgarrador y con historia. No es solo decepcionante que no podamos contar la historia y tener la experiencia, es más decepcionante para la audiencia que tanto esperó otra película", terció Parker.

Su colega interpretó tales declaraciones como un ataque y salió con los tapones de punta. "Nunca fuimos amigas. Éramos colegas y creo que de alguna manera era bastante sano, porque así se tiene muy clara la línea entre tu vida profesional y personal", expresó señalando que no quería participar en una nueva película porque quería "terminar un capítulo y empezar otro".

"Tengo 61 años. Las otras chicas son diez años más jóvenes y esa es su elección. Recibir esta mala prensa por algo que llevo diciendo desde hace casi un año, que afirmen que soy una diva por mis exigencias... es ahí cuando responsabilizo a las personas de Sex and the City, especialmente a Sarah Jessica Parker, ya que creo que pudo haber sido más amable. No sé cuál es su problema, nunca lo he sabido", sentenció.

Y si bien Parker intentó acercar posiciones enviándole condolencias a su ex compañera de trabajo luego de la muerte de su hermano, Cattrall no se mostró interesada en lo más mínimo en acercar posiciones. Más bien todo lo contrario.

"Mi madre me preguntó hoy '¿cuándo te dejará en paz Sarah Jessica Parker, esa hipócrita?’. Tu continuo acercamiento es un doloroso recordatorio de lo cruel que fuiste entonces y ahora", señaló en Twitter. "Dejame que deje esto muy claro (si no lo hice todavía). No sos mi familia. No sos mi amiga. Así que te escribo para decirte por última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para hacer ver que sos una chica adorable".