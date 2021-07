¡Vuelve Trauman! Fernán Mirás habló de la segunda temporada de ATAV y reveló en dónde está el bombín

Luego del final abierto de Argentina, tierra de amor y venganza, la telenovela de Pol-ka que se emitió por El Trece durante el 2019 y supo cosechar picos de rating que desde hacía años no se veían en la televisión abierta, Fernán Mirás, quien interpretó al villano Samuel Trauman, habló sobre las posibilidades de una segunda temporada. Una puerta, cabe destacar, que abrió el propio Adrián Suar al confirmar que la próxima entrega podría llegar a la pantalla chica a principios del año que viene.

En diálogo con Catalina Dlugi en el programa radial Agarrate Catalina, aseguró que "el bombín está guardado”, en relación al emblemático sombrero que utilizaba su personaje. Además, el actor le recordó a la audiencia que "Trauman quedó vivo" y que incluso participó del anticipo de la segunda entrega que se emitió tras el esperado final de la novela. Cabe recordar que los planes de Pol Ka a diciembre del 2019 era poder llevar adelante la producción en 2020, año que quedó paralizado por la pandemia de Covid-19.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Suar debe tener alguna información, algo me habían comentado", agregó en relación al adelanto que el productor había hecho sobre el posible regreso de la novela en el 2022. "Con este tema de la cuarentena nunca se sabe, pero sé que tienen esa idea", agregó.

"Fue muy divertido hacer a Trauman", agregó Mirás. "Hay dos bombines, porque hubo alguna escena en donde necesitamos dos. Yo tengo uno y en Pol-ka está el otro. Si yo quiero ir de gira por los pueblos haciendo Trauman, lo puedo hacer solo, pero si Pol-ka lo puede hacer, mejor tenemos el bombín ahí".

Tiempo atrás, Adrián Suar había revelado que la segunda parte de ATAV estaría ambientada en los años 60. "Hay hijos no reconocidos, hay una trama", agregó dejando entrever que la hija de Raquel, el personaje que interpretó Eugenia "China" Suárez podría ser el eje de la nueva historia.

"La China es una crack, ella me dijo que me mata si no la llamo, así que va a estar", agregó el productor. "Torcuato (Benjamín Vicuña) está muerto, pero Mercedes (Funes, que interpretó a Alicia Ferreyra) vuelve. Fue una de las que la rompió en la novela. Fernán Mirás también va a estar. La idea sería empezar la producción en el verano que viene".

En aquel entonces, Suar reconoció que el gasto que significó ATAV para PolKa llevó a la productora al borde del cierre. "Esto lo saben los de PolKa y el canal, la verdad que con ATAV me la gasté toda ahí. La reventé toda, es verdad”, manifestó en una entrevista con Intrusos. "Siempre hay una rentabilidad chica en la ficción. Facturás mucho, pero la rentabilidad no es mucho. Las ficciones de Argentina no es que te las sacan de la mano en el mundo. Cada tanto hay gente que le puede tocar pero no es cierto".