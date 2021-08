Waldo Navia fue denunciado por "estafa" en Uruguay: "No lo puede ni mirar a mi marido a los ojos"

A mediados de diciembre del año pasado, Álvaro "Waldo" Navia contaba con alegría que se iba a vivir a su Uruguay natal junto a Vanina Escudero y sus dos hijos, Benicio y Joaquina, para continuar con sus proyectos laborales: el humorista iba a trabajar en la televisión del país vecino protagonizando nuevas versiones de Polémica en el Bar y La peluquería de los Mateos. Pero su estadía en tierras charrúas no está siendo para nada placentera.

Dos meses después de aquel viaje, el ex VideoMatch quedó involucrado en un verdadero escándalo luego de que su socio, Gaspar Valverde, y su esposa, Karina Vignola, lo acusaran de "estafa" y traición". Fue esta última la que había compartido a través de su cuenta de Instagram una captura de una entrevista a Waldo en noviembre, cuando en Sábado Show llamó "amigo" a Valverde, y agregó a modo de denuncia las palabras "estafa" y "traición".

El vínculo entre los socios se había terminado en enero, lo que derivó en la salida de Valverde de Polémica en el Bar. Cabe resaltar que Waldo fue el nexo en Uruguay para la llegada de los formatos propiedad de la familia Sofovich. Mientras que Valverde fue quien facilitó los contactos en Canal 10 para hacer posible el acuerdo y que los ciclos de humor tuvieran finalmente luz verde en el país charrúa.

Vignola dialogó con Intrusos y explicó los motivos por los que ella y su pareja denunciaron al comediante por estafa. “Álvaro presentó el proyecto en Canal 4 pero no se concretó, entonces contactó a Gaspar para hablar con las autoridades de Canal 10, porque nosotros trabajamos hace 20 años en nuestro país y conocíamos a la gerencia. El ciclo fue aceptado y ahí se asociaron económicamente y también moralmente”, aseguró.

Durante la charla por el ciclo de América, explicó que debido a la pandemia, Gaspar "quedó medio relegado porque acá el programa es más bien político, y entonces rescindió el contrato con el canal, pero salió a vender sponsors”. “Después de recorrer mucho, consiguió una empresa y la compartió 50 y 50 con Álvaro. Están todas las pruebas de eso y no lo puede negar”, resaltó la esposa de Valverde.

Y agregó: “Siempre Álvaro dijo que eran amigos y que el proyectos era de ambos, pero cuando tuvieron una reunión le dijo que él no podía hacer nada con la decisión del canal y desde ese día Álvaro desapareció, no pudieron arreglar nada de la relación laboral que tenían”. Fue entonces que Vignola explicó que el enojo con la familia Navia-Escudero no nació a partir de la desvinculación de su marido del ciclo, sino por la actitud de Álvaro de “soltarle la mano moralmente”.

Esta disputa ya fue judicializada y tuvieron la primera reunión de conciliación: “Navia por supuesto que no asistió, ¿qué le puede decir a Gaspar? Si no lo puede ni mirar a los ojos. Mi marido estuvo shockeado porque nos quedamos sin tres sueldos de repente; después perdió a su papá y fue otro golpe terrible; estuvo cinco días internado y con depresión”.

Cabe recordar que consultado sobre el escándalo por el sitio uruguayo TV Show, Waldo optó por el silencio y aclaró que no se referirá al tema "por respeto al Canal 10 y a todos mis compañeros de Polémica en el bar". Pero la que sí se animó a hablar fue su esposa, Vanina Escudero, quien salió a defenderlo con los botines de punta: "La mentira y el engaño tienen fecha de caducidad. Al final todo se descubre, y al mismo tiempo, la confianza muere para siempre… Solo hay que esperar".

Por esta razón y sobre el debut de la mayor de las hermanas Escudero en MasterChef Celebrity Uruguay, Vignola concluyó: “La peor condena que puede tener un artista es el rechazo de la gente, y eso le está pasando a Álvaro Navia y a Vanina Escudero. Estoy convencida de que vamos a ganar el juicio, pero la peor condena la recibieron de la gente”.

En 2019, Canal 10 de Uruguay decidió adaptar el formato creado por Hugo y Gerardo Sofovich con la conducción de Jorge Piñeyrúa, acompañado por Patricia Madrid, Alberto Sonsol, Gaspar Valverde y Alvaro Navia, quien continuó trabajando hasta fines del año pasado en la versión de América TV. Sin embargo, su decisión de mudarse al país vecino le trajo más que un dolor de cabeza: Silvina Escudero, hermana de Vanina, dejó de seguirlos en las redes sociales, molesta por la imposibilidad de seguir compartir tiempo con sus sobrinos: “Vanina cuando me dijo que se iba a Uruguay ‘acá nomás, pasando el charco’. ¡Anda a c..., Vanina!”. Yo pensé que era lo mejor para mi hermana pero que se vaya a la m...”.