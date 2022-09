Wanda confirmó que se separó de Icardi: "Es preferible que lo sepan por mí"

Durante todo el día de hoy, y al igual que siempre, fueron foco de atención Wanda Nara y Mauro Icardi, ya que ambos se comunicaron a través de las redes sociales para "aclarar" cual es el estado de su vínculo actual.

Si bien el futbolista expresó que no solo no están separados, sino que estaba esperando con ansias el regreso de la modelo al país en donde están radicados actualmente, ya que ella está participando del programa "Quién es la Máscara" en Argentina. "Obviamente, los programas de chimentos y espectáculos les venden la mentira. Nosotros estamos más que acostumbrados. A veces nos gusta jugar un poquito con tanta pavada que inventan, les damos de comer cada tanto hasta que se les cae por su propio peso lo que hablan e inventan. Te amo, Wanda", concluyó el actual jugador del club Galatasaray Spor Kulübü.

Por su parte, Wanda amaneció contestando preguntas a través de su cuenta de Instagram, en donde le preguntaron cuantos años hacía que estaba en una relación con Mauro, a lo que llamativamente respondió "Estuvimos nueve años". Dejando como acostumbra siempre, las puertas abiertas a que sus fans den por entendido que su matrimonio está finalizado.

No obstante a esta respuesta que brindó la mediática, sus redes se llenaron de comentarios de sus seguidores pidiéndole que por favor de más explicaciones debido a la confusión que generaban los discursos de Mauro, aclarando que seguían juntos, y ella hablando de u vínculo en pasado. Es por eso, que la "ex" pareja del delantero hizo un descargo y relató: "Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido puedan entender no solo mi, también por nuestros hijos", concluyó.

Esta no es la primera vez que ambos están envueltos en un escándalo mediático, y mucho menos si el tema que los rodea es infidelidad, traición y separación. Además, cabe destacar que todo este episodio se desata a raíz de la infidelidad que Mauro cometió y Wanda reveló, con la actriz La China Suárez.