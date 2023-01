Wanda, el guiño a Icardi y el contundente ninguneo a L-Gante: "Me involucran con cada uno..."

La historia entre Elián Ángel Valenzuela, el cantante de cumbia 420 popularmente conocido como L-Gante, y Wanda Nara parece haber llegado a su fin. O al menos, así lo dio a entender la mediática cuando fue consultada por su relación con el músico: "No hay nada. Nada que ver. Es súper amigo y tengo buena relación".

La empresaria se encuentra en Punta del Este, donde divide su tiempo en placer, familia y negocios. Cuando no está disfrutando del sol en la playa, se muestra con sus hijos y ya por la noche, participa de eventos y acepta invitaciones a los eventos más top de la ciudad uruguaya. Por ejemplo, la ex de Mauro Icardi (asegura que se separó en octubre 2022) participó de la conducción de un desfile y luego, acompañada de Francesca -la hija mayor que tuvo con el futbolista del Galatasaray-, dio una nota a Socios del espectáculo donde habló de todo. "Mis hijos se acuestan muy temprano y a veces se quedan dormidos. Yo hago planes en los que puedan estar incluidos, pero se duermen muy temprano”, dijo.

Esta explicación se debió al reproche que le había hecho su hija Isabella días atrás, cuando la menor en un divertido video que la propia empresaria publicó en sus redes sociales le recriminó que sale mucho "de noche". En otro tramo de la nota con el ciclo de canal Trece, Wanda se refirió al reencuentro con su padre, Andrés Nara, después de ocho años, durante la celebración que realizó en Nochebuena en su casa de Tigre. “Soy muy familiera y sufrí mucho todos estos años. Que todo pueda estar bien me hace muy feliz. Si bien mis hijas no lo conocían, sabían todo de él. Siempre me ocupé de que sepan quién era”, agregó.

Aprovechando los rumores de romance entre su hermana Zaira y el polista Facundo Pieres, el cronista del programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich le consultó a Wanda sobre su situación sentimental.. “Viste que Zaira va a estar soltera hasta que ella lo decida. ¿Vos también?”, quiso saber. “Obvio”, respondió la ex mujer de Icardi y desmintió un amorío con el cantante de cumbia 420: “No hay nada. Nada que ver". En ese sentido, la mediática aseguró que "por ahora" no quiere volver a enamorarse y destacó: "Estoy bien. Estuve muchos años casada y prefiero estar sola. Pero también me involucran con cada uno que... lejos de la realidad. O sea, se cae de maduro que no".

Luego del evidente ninguneo a L-Gante, Wanda remató: "En el amor no tengo prejuicios, pero me involucran con gente que podrían ser mis hijos”. Cabe mencionar que Icardi -que pasó las fiestas en Estambul- le había dedicado un romántico posteo por la llegada del 2023, aunque luego lo eliminó. “Gracias 2022 por las cosas buenas y momentos tan lindos vividos. Gracias también por cada momento en que las cosas no fueron tan bien o como deseaba porque fue cuando más fuerte me hice, porque fue cuando mas confié en mí mismo, porque cada segundo fue un aprendizaje para ser mejor en este año nuevo”, escribió el futbolista en su cuenta oficial de Instagram.

Y agregó, mencionando a Wanda: “Querido 2023, te recibo con lo más lindo que tengo en mi vida, Mi familia. Con una hermosa mujer a mi lado y 5 hermosos niños. Deseo que la vida nos siga dando salud, amor, paz, felicidad y muchos éxitos. Feliz 2023 para todos. Chin”. Si bien el delantero eliminó casi de inmediato esta publicación, Wanda hizo lo propio, le mostró a sus seguidores su nail art y dejó al descubierto el tatuaje en el que lleva el nombre de su ex junto a un corazón. Esto fue interpretado por los internautas como una suerte de "guiño" de la mediática a su ex pareja y muchos, incluso, se animaron a hablar de una eventual reconciliación entre ambos.