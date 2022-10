Wanda en guerra con todos: del "no estoy casada" a la pelea con Ángel de Brito y Tami Báez

Desde sus inicios asegurando su virginidad y fotografiándose con calzoncillos de Diego Armando Maradona, hasta la actualidad de exitosa empresaria y mujer de negocios, Wanda Nara hizo toda una trayectoria en base a conflictos.

Sin embargo, el problema que tiene la rubia ahora -tal cual reconoció en un live que realizó hace semanas en su Instagram- es que con 35 años acumuló el suficiente dinero para que sus hijos y nietos vivan sin trabajar, y los escándalos que antes eran redituables, hoy pasan a ser solamente problemas.

Esta nueva realidad generó que la modelo tenga menos paciencia y sea más selectiva con los programas a los que accede a darle entrevistas, llegando al punto de negarle unas preguntas ayer al movilero de LAM, el programa que conduce Ángel de Brito y con el que antes tenía muy buena onda.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El chimentero viene enfrentado con Wanda, aunque antes fue su vocero oficial cuando expuso la intimidad de la infidelidad que tuvo su marido Mauro Icardi con la actriz Eugenia "la China" Suárez. Por eso mismo, le hizo un nuevo desplante a la rubia, y publicó un artículo crítico hacia ella en sus redes sociales, el cual acompañó de la frase "Zorra, te cargaste una familia".

La frase, claramente referida a las palabras que Nara le escribió a la China durante el Wandagate, está enmarcada en los rumores de su affaire con el cantante L-Gante y la denuncia que Tamara Báez hizo públicamente al referente de la cumbia 420, respecto a que le robó un auto, una moto y hasta algunas zapatillas.

La respuesta de Wanda a Ángel no se hizo esperar, y aseguró que ella no había roto nada, porque no tenía compromisos con nadie. "Yo no estoy casada ni en pareja", precisó. También le contestó a Báez en una storie, donde volvió a negar su relación con el trapero y apuntó contra los rumores en su contra: "Me parece tan grave con la impunidad que aseguran tantas mentiras. En fin”.

La nota que compartió De Brito hace referencia a que él cree que Wanda no le contesta a ellos, pero después lo hace a sus seguidores porque "es su negocio". Y más allá de que pueda ser o no cierto eso, lo que es seguro es que esta nueva versión confrontativa de la Nara rubia, quiere tener controlados los escándalos que la rodean.