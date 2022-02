Wanda Gate al rojo vivo: en el medio de los rumores de separación la mediática dijo que sigue con Icardi

Los rumores de separación entre el delantero del PSG, Mauro Icardi, y la empresaria Wanda Nara ocupan ríos de tinta luego de todo lo que sucedió con el affaire que incluyó a Eugenia “China” Suárez. Sin embargo, ahora fue la propia empresaria la que salió a desmentirlos con una serie de acciones.

Siempre utilizando su cuenta de Instagram, como ya nos tiene acostumbrados Wanda, primero subió una serie de stories en donde se la ve paseando por las calles de París con su esposo. “Paseo cada noche a Tano”, escribió en una story en donde mostraba las luces de la ciudad mientras la mascota de la familia corría por las calles. Luego, en otro de los momentos del video se encarga de demostrar que su acompañante es el futbolista quien no la mira después de estar enfocado.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Luego, por la reacción de Icardi que no se inmuta ni detiene la marcha para aparecer en las redes de su esposa, se comenzó a especular que las cosas entre la pareja no estarían del todo bien. Más aun luego de que una de las mejores amigas de Wanda saliera a decir que se venía una fuerte revelación.

A principio de la semana, la también modelo Natacha Eguía dio detalles de que habría un anuncio. “Ellos van a comunicar lo que tengan que comunicar pronto”, fue la frase, en declaraciones a América Tv después de las fuertes dudas que circulan. "Como siempre digo, respeto mucho la privacidad de los chicos y siendo muy amiga de Mauro y de Wanda no quiero romper esa intimidad”, agregó la esposa del wing, Juan Imhoff.

Eso sucedió, cabe destacar, luego de que según contara el periodista Juan Etchegoyen, ocurriera una nueva separación entre Icardi y Wanda nuevamente por Suárez, quien hace menos de una semana formalizó e hizo pública su relación con el empresario español Armando Mena Navareño, de 31 años y dueño de una empresa que fabrica y repara motos de lujo.

"La relación está muy complicada y seguirían las discusiones de pareja casi todos los días. Pero esta semana pasó algo que de alguna manera los involucra a ellos: el romance confirmado de la 'China' Suárez", arrancó el conductor de Mitre Live.

Al parecer, el blanqueo de la actriz y el empresario ibérico le generó a Icardi cierta nostalgia y su mujer lo habría encontrado mirando las publicaciones que la ex Argentina, tierra de amor y venganza realiza desde el Viejo Continente.

Con todo este contexto hoy Wanda sorprendió con un comentario a un seguidor. En una foto en donde mostraba cómo estaba entrenando uno de sus followers escribió una declaración de amor que la empresaria aprovechó para dar a conocer su situación con Icardi. “Wanda, si dejas a Icardi, te invito a cenar, pero a un restaurante medio pelo. No me da la guita. Pero yo te amaré en la riqueza y en la pobreza, sobre todo en la pobreza”, le manifestó el seguidor. Inmediatamente Wanda le contestó y dejó detalles de su relación con el delantero. “Jajajaj, no dejé a Icardi”, disparó la empresaria, en medio de las versiones.