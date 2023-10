Wanda habló de su salud: "Me da miedo cuando dejo de tomar los medicamentos"

La polémica acerca de la revelación que hizo Jorge Lanata sobre la vida privada de Wanda Nara, cuando aseguró que sabía que la conductora de MasterChef tenía leucemia, movilizó a gran parte del mundo del espectáculo por lo contundente de la información y por lo invasiva que resultó para el entorno más íntimo de la pareja de Mauro Icardi. Tras eso vinieron meses de hermetismo y un silencio absoluto respecto al mal que la aquejaba.

Si bien ese cuidado de su intimidad la llevó a nunca confirmar su diagnóstico, ahora que está como una estrella en la versión italiana de Bailando por un Sueño y que es tapa de la revista Oggi por su participación en el certamen, la modelo se animó a hablar con la prensa europea y dar más indicios respecto al sufrimiento que la aqueja y la pelea que tiene para salir adelante.

"El mundo se enteró primero que mis hijos", asegura la primera frase del artículo que salió en la revista. Este hecho al día de hoy es uno de los principales argumentos de Wanda a la hora de cuestionar la manera en la que se manejó el periodista argentino. "Yo todavía no tenía los resultados de mis análisis y él se lo dijo al país y por lo tanto también a mis hijos", cuestionó.

"En mi teléfono tengo este chat que me rompe el corazón. Me lo pasó mi hermana Zaira. Hay uno de mis hijos que le escribe: 'Tía, dime la verdad, ¿mamá se está muriendo y no nos lo cuenta?'", reveló Nara ante el medio italiano. Allí también se refirió a "los haters" que asegurán que se esconde una actitud especulativa detrás del diagnóstico y que el mismo no se haga público.

"Existe la mala gente, no se puede evitar. Estoy enseñando a mis cinco hijos a ser fuertes, quiero que crezcan con la armadura que yo me hice. Nunca he 'jugado' con la enfermedad, sobre todo porque soy madre y sé que las mentiras vuelven a ti, como los boomerangs", reconoció la ex de Maxi López ante Oggi. "El problema es que si no te ven 'clavada' en una cama, en el hospital, moribunda, sin pelo, piensan que estás bien. Pero qué saben ellos de cómo estoy yo, de las medicinas que tomo, del miedo que me da cuando dejo de tomarlas", agregó.

Por otro lado, el diagnóstico nunca expresado taxativa y públicamente, no le impide romperla en Ballando con le stelle. "Puedo superar la fatiga", aseguró la modelo, antes de volver a hablar sobre su problema de salud. "Está el doctor Pavlovsky que me vigila desde Buenos Aires y me dice lo que puedo y no puedo hacer. El esfuerzo, la tensión, la competición, el entrenamiento, lo puedo soportar", confesó Wanda.

Luego, aprovechó que estaba hablando sobre un tema que durante muchos meses decidió mantener en la absoluta privacidad, y remarcó que su prioridad son sus cinco retoños: Valentino, Benedicto, Constantino, Francesca e Isabella. "También estoy aquí para enviar un mensaje de normalidad a mis hijos. Que vean que tengo agallas, que no me quedo encerrada, que puedo saltar, hacer piruetas. Espero que entiendan que mamá es invencible", afirmó Wanda.